首页 新闻 北砂新闻 共獲10投訴3選民登記咨詢 蔡金忠囍隆隆設流動櫃檯

共獲10投訴3選民登記咨詢 蔡金忠囍隆隆設流動櫃檯

发布于 August 14, 2017
联合人民党埔奕支部流动服务团队在埔奕2号路囍隆隆饮食坊设流动服务柜台，共接获10个投诉案例，以及3个选民登记和选区咨询服务。
联合人民党埔奕支部流动服务团队在埔奕2号路囍隆隆饮食坊设流动服务柜台，共接获10个投诉案例，以及3个选民登记和选区咨询服务。

（本报美里13日讯）联合人民党埔奕支部流动服务团队今早在埔奕2号路囍隆隆饮食坊设流动服务柜台，共接获10个投诉案例，以及3个选民登记和选区咨询服务。
联民党埔奕支部主席蔡金忠指出，今早其中一个投诉案是埔奕5号路居民投诉，位于埔奕5号支路的一间商业店单位进行养燕活动，为吸引燕子入屋筑巢，养燕者设置扩音器，长时间播放鸟鸣声。由于燕屋所播放的引燕声浪太大，影响邻近居民的作息，24小时饱受噪音干扰。
他续说，投诉的居民曾经于今年年头致函向市政局投报，但有关当局表示他们不能处理该问题，应该是投诉环境局，各单位互相推卸责任。居民在投诉无门的情况下，只好向他们寻求协助，帮他们解决问题。
“近年来有越来越多店屋改建成了燕屋，大部分养燕者为租户，业主把店屋出租让他人养燕，以赚取租金。”
蔡金忠表示，商业区进行养燕活动，噪音24小时出现，燕屋音响声量过大对附近居民造成滋扰。他冀当局采取行动，希望市政局及环境局针对养燕活动采取行动。
另外，他们也接获阳光路新罗冰花园沟渠排水系统阻塞，住家淹水，让屋主感到困扰。他们希望当局正视并改善该排水系统阻塞问题，以解决居民的困扰。
蔡金忠表示，流动服务团队（MAT）将根据民众民众，利用周日时间前往有关地点进行勘查和了解实况。他们在了解实况后，会把问题提呈给各有关部门，更进处理。他们的服务包括选民登记、教育基金、公共设施、社会福利，以及安全与保安。
他称，联合人民党埔奕支部流动服务柜台提供定时定点服务，提供民众寻求服务的方便，服务对象除了在茶室用餐的民众，也有一些是专程前来寻求服务的民众，而且服务涵盖范围也不局限在珠巴与埔奕区，而是美里所有地区，服务热线电话：013-885 8888。

  • gg15

    护照打印机疑沾水故障 预计3天内无法领取护照

    美里城市转型中心（UTC）移民局护照打印机，疑日前晚上大雨天花板漏水，而被水沾湿而出现故障，无法正常操作，预计无法在这三天内领取护照。 …
    August 14, 2017
    0 second read
  • 英国医疗部门曾向外输出受污染的血液制品。

    英千禧年再爆輸血醜聞　 揭醫療體系草率行事

    （伦敦13日综合外电报道）英国于上世纪70至80年代有数千名病人，成为美国进口感染了丙型肝炎或爱滋病毒血液的受害人，大批民众在输入受病毒感染的血液后逝世，成为了英国当代最严重的医疗…
    August 14, 2017
    0 second read
  • 日本当局昨天分别在西岸四个地点包括图中的高知县江南自卫队驻地，部署“爱国者-3”型地对空导弹拦截系统。

    美智庫： 潛艇基地有動靜 朝鮮或準備試射導彈

    （华盛顿13日综合外电报道）美国智库的卫星图像显示，朝鲜马养岛的潜艇基地近来有动静，显示朝鲜可能准备展开新的潜射导弹测试。与此同时，日本因应朝鲜导弹犯境的威胁，已开始在西岸部署“爱…
    August 14, 2017
    10 second read
载入更多相关文章
  • 车辆由埔奕7C路口驶出待转入埔奕5C时，其车尾部分仍位于埔奕7号路大道路上，此举严重威胁行驶在该车道上驾驶人士的安全。

    貪方便拆分界柱過路 蔡金忠抨沒公德心

    （本报美里13日讯）民众为贪一时之方便，私自破坏拆除塑料障碍柱，联民党埔奕支部主席蔡金忠抨击此举有失公德心，实属违法。 …
    August 14, 2017
    11 second read
  • 民防部及森林局人员使力将鳄鱼拉上岸上。

    安置鱷魚園 300公斤鱷魚落網

    （本报美里13日讯）民防部与森林局昨午实务地甘榜拉巴乌油棕园小河成功逮捕一只重300公斤13尺长鳄鱼，事后将它送往美里鳄鱼园放置。 …
    August 14, 2017
    0 second read

  • 公正黨9月粉鑽之夜 籌款捐培民廉中修校舍

    （本报美里13日讯）美里公正党9月举办“粉钻之夜”，借此进行现场筹款，款项捐助予美里2所独中和内陆破旧学校。 …
    August 14, 2017
    4 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭