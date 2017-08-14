共獲10投訴3選民登記咨詢 蔡金忠囍隆隆設流動櫃檯

联合人民党埔奕支部流动服务团队在埔奕2号路囍隆隆饮食坊设流动服务柜台，共接获10个投诉案例，以及3个选民登记和选区咨询服务。

（本报美里13日讯）联合人民党埔奕支部流动服务团队今早在埔奕2号路囍隆隆饮食坊设流动服务柜台，共接获10个投诉案例，以及3个选民登记和选区咨询服务。

联民党埔奕支部主席蔡金忠指出，今早其中一个投诉案是埔奕5号路居民投诉，位于埔奕5号支路的一间商业店单位进行养燕活动，为吸引燕子入屋筑巢，养燕者设置扩音器，长时间播放鸟鸣声。由于燕屋所播放的引燕声浪太大，影响邻近居民的作息，24小时饱受噪音干扰。

他续说，投诉的居民曾经于今年年头致函向市政局投报，但有关当局表示他们不能处理该问题，应该是投诉环境局，各单位互相推卸责任。居民在投诉无门的情况下，只好向他们寻求协助，帮他们解决问题。

“近年来有越来越多店屋改建成了燕屋，大部分养燕者为租户，业主把店屋出租让他人养燕，以赚取租金。”

蔡金忠表示，商业区进行养燕活动，噪音24小时出现，燕屋音响声量过大对附近居民造成滋扰。他冀当局采取行动，希望市政局及环境局针对养燕活动采取行动。

另外，他们也接获阳光路新罗冰花园沟渠排水系统阻塞，住家淹水，让屋主感到困扰。他们希望当局正视并改善该排水系统阻塞问题，以解决居民的困扰。

蔡金忠表示，流动服务团队（MAT）将根据民众民众，利用周日时间前往有关地点进行勘查和了解实况。他们在了解实况后，会把问题提呈给各有关部门，更进处理。他们的服务包括选民登记、教育基金、公共设施、社会福利，以及安全与保安。

他称，联合人民党埔奕支部流动服务柜台提供定时定点服务，提供民众寻求服务的方便，服务对象除了在茶室用餐的民众，也有一些是专程前来寻求服务的民众，而且服务涵盖范围也不局限在珠巴与埔奕区，而是美里所有地区，服务热线电话：013-885 8888。