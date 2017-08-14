首長： 擁好身體 才有資本 健康是不容忽視

阿邦佐哈里抵过健康嘉年华活动会场，获得众民热烈欢迎。

（本报美里13日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里披露，一个人身体健康是不容忽视的，只有拥有好的身体，才有做其他事的资本。

“我今年已经67岁了，但感谢上天的眷顾，让我身体却很硬朗和健康，所以照顾好自己的健康是事关重要的。”

他昨天出席由三林集团与丹斯里丘德星基金会、美里医院、美里卫生局、美里牙科部、美里药剂单位、美里第20马来兵营及诗巫的第9步兵营，在位于三林集团的10公里营联合举办的第6届常年健康嘉年华活动主持开幕仪式上致词时，如是斯道。

他致词时笑言，三林集团执行主席拿督斯里丘志明叫他从贵宾室坐车抵达会场，但他拒绝了，则选择走路，这是健康的证明。

他说，要想有所作为，必须拥有一个健康的身体。他促请大家确保身体健康，每年都要进行一次健康体检。

阿邦佐哈里续说，除了重视人民的健康之余，也要注视人民群众在教育方面的良好发展。

他指出，他将延续前首长丹斯里阿德南生前将英语列为砂州第二官方语言的政策。他强调，在数码经济时代，更应追求标准英语。

他说，砂州教育系统依然开放，砂州英文水平良好，因为阿德南曾表示除了国语，英语是砂州的官方语言。

另一方面，阿邦佐哈里说，我国需要更高素质和精通多种语言的人才，推动国家经济发展。

“砂拉越人并不笨，在国际各地都有砂拉越人才，并且精通多种语言，除了国语和英语，还会华语等。我也会讲华语‘我爱你’”。

他也鼓励学生发挥创造力，而不是只会做选择试题，每所学校都应该设立实验室，实验的目的就是尝试新方法并且从中学习，让学生适应社会发展，只有综合素质强的学生才能在竞争中成功出线。