沈桂賢：馬來社會對華教認可 土著家長送孩子入華校增加

人联党中央常务会议一瞥。

（本报古晋13日讯）针对团结局总监日前指马来社会对华教认可事宜，砂人联党主席沈桂贤认为，惟有正面推动华教发展是可以增进土著与华裔之间文化，宗教和谐相融，尤其是近年来越来越多土著家长保送孩子进入华校就读就是最好证明。

他补充，迄今的元流学校已逐步受到马来社群认同，也说明了马来社会是接纳华教。

他称，已故阿德南沙登在位时，就宣布砂州政府承认独中统考文凭，包括每年为州内独中拨款的政策，这就是砂拉越政府对华教导肯定与支持。

“推动华教发展过程，需要的是多一份合作少一份作对。”

也为砂地方政府与房屋部长的他是于今日在人联党召开中央常务会议后受询时，如是表示。

惟，遗憾的是，在维护华教课题上总有极小数的极端份子为捞取政治资本，发表伤害华社且不负责任言论。为此，他促请华社需站稳立场，以维护华教发展。

他也说，我国的华校，特别是砂州华校至今乃培育不少土著学生，这是因为土著家长也意识到中文在国际的价值和地位的重要性。

，而土著家长也意识到中文在国际的价值和地位是如此的重要。

“我国是一个由多元种族，文化和宗教组成的国家。多源流教育始终是最符合国情，同时让国家在国际舞台上更具竞争力的教育制度。”