晉馬拉松圓滿結束 獲1萬1千人參盛

古晋马拉松来自各地的得奖者与主宾拿督阿都卡林和主办单位等人在颁奖仪式后合影。

（本报古晋13日讯）第四届古晋马拉松圆满结束，获得超过1万1千人踊跃参与！

今日马拉松参与者除了有众多本市和本州州民外，也吸引了来自国外的马拉松爱好者前来参与，分别有日本、泰国、肯亚、中国、意大利、英国等。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部部长拿督阿都卡林今日上午代表砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里出席颁奖仪式上，致词时表示，他将致力于争取更多直飞古晋的航线，以让来年的古晋马拉松可吸引更多外国人前来参与。

他说，没有人喜欢等候2、3个小时再转机，有了直飞航线肯定能吸引更多人前来参加。

他指出，随着砂拉越政府在近期已经争取到坤甸和浮罗交怡的直飞航线后，预计在今年杪可取得中国深圳的直飞航班。

对此，他放眼在明年古晋马拉松开跑之前，会有更多直飞航班开启，让更多人参与这项赛事。

阿都卡林在较早前称，今早凌晨1时为42公里马拉松主持挥旗礼时，参与者多达2千余人，之后的10公里和5公里参与者人数更可以想象人数是翻倍。

他称，虽然该赛事虽然只是主办4年，但已经成为本地著名的国际赛事之一，参赛者逐年增加，尤其是国外参赛者的人数更是显著增长。

阿都卡林也表示，若更多国外的参赛者前来参赛，受惠的领域包括酒店及饮食业业者。

他说，比如2017年古晋马拉松举行的前后，古晋无论是星级酒店或饮食坊，都几乎爆满。

他也承诺砂政府会拨款支持古晋马拉松，让这项赛事更加成功。