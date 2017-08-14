法迪拉：大部分進度快過預期 泛婆大道2工程輕微延誤

（本报古晋13日讯）工程部长拿督斯里法迪拉指出，泛婆大道工程大致上进行顺利，绝大部分工程进度比起预期更快，只有2工程配套面对轻微延误。

他指出，面对延误的2工程为西连交通圈至板督路段提升、巴贡至双溪丹卡5英里处尼亚宝（Nyabau）高架大道工程。

至于砂州的其他工程，则有数个工程面对轻微延误，该部也进行紧密监督，并向延误承包商征收罚款。

他指出，目前面对延误的工程包括古晋的Emart大桥工程，该工程已达65%完成，延误了5.5%。

位于浮刹的双溪林巴斯大桥工程目前已94%完成，然而该工程根据工程时间表则理应已经完工，目前承包商正积极作最后赶工。

与此同时，三马拉汉大桥的工程目前已74%，理应要达到75%完成。

此外，红武岸大桥工程则正处在设计阶段，同时位于民都鲁也有一项高架大道工程正在评估阶段，预计于9月可进入招标程序。

巴当鲁巴大桥工程则已经委任承包商。

他是今午于本市一著名酒店见证土著议程领导单位（Teraju）与数个合作公司交换备忘录以落实泛婆大道工程仪式后，接受访问时如是表示。

另一方面，询及社交网络流传泗里街有道路工程牵涉到墓地引发风波一事时，他表示并未接获有关报告，因此并未听闻，并强调一般上工程都会尽量避免牵涉征收墓地。

此外，对于近期在三马拉汉发生吊车倾倒压死2工人的意外事件，他表示，涉及工地意外事件则是由人力资源部属下职场安全与卫生局负责管理，而不是工程部。

他说，无论如何，国家建筑发展局也会与职场安全与卫生局配合介入调查，若发现有关工程公司是因为疏忽造成意外，该局也会采取行动。

供融資副承包商高達5億

TERAJU與4公司合作

（本报古晋13日讯）土著议程领导单位（TERAJU）与4家公司合作，提供融资计划予参与泛婆大道工程建设的副承包商，融资资金总共高达5亿令吉。

土著议程领导单位今日与4家公司展开合作，即与保证融资商业公司（SJPP）、信贷委托机构（CGC）、中小型企业银行及兴业回教银行，以提供融资计划，以帮助参与泛婆大道的土著公司，出任副承包商，承包部分工程配套。

上述融资计划预计将让50家土著副承包商受惠。

联邦工程部长兼砂拉越土著经济理事会主席拿督斯里法迪拉今午出席见证上述公司交换备忘录，达成合作协议。陪同出席者尚有砂电子商务助理部长拿督纳罗登。

此外，法迪拉于致词时指出，他今日主持了砂土著经济理事会第二次会议，商讨砂拉越土著经济发展议程。据悉，该理事会一年召开3次会议。

他也表示，上述合作计划将可帮助土著副承包商，以便可顺利落实泛婆大道建设工程，进而激励土著参与国家经济发展。

他说，泛婆大道计划将让砂拉越、沙巴及汶莱受惠，促进三地的道路衔接，创造无限的商机，包括带动服务和旅游业发展。

另外，他也表示，土著议程领导单位与马来西亚潜能企业公司（TalentCorp）展开合作，以培育具有潜质的砂拉越高级管理人才，以便在特选的砂拉越官联公司实习长达6个月。

他说，该计划也将让砂拉越管理人才做好准备，日后成为业界精英。