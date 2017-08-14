佛罗里达州22岁父亲放火烧家 三个孩子险丧生

佛罗里达州一名22岁男子因家庭问题与妻子发生争吵后，涉嫌放火烧毁自家公寓。事发时他的三个孩子被困在屋内险些丧生。目前，该名男子已被佛罗里达州警方逮捕并诉以一级纵火罪。

当地时间8月11日晚，佛罗里达州棕榈滩县警方接到火警，赶到火灾现场。邻居和消防员使用工具锤和椅子砸碎窗户，救出两名男童，年龄分别为1岁和3岁。事发时，另有一名1个月的女婴被困在公寓内。由于现场浓烟影响搜救，消防员使用热成像设备寻找女婴位置。女婴被找到时已失去意识，躺在床上，被着火的门压住。

大火被扑灭后，当地警方和消防部门仔细勘查事发现场，分析认定公寓主威廉姆斯（Velmando J. Williams）纵火后逃脱，三个孩子则被留在火灾现场。

威廉姆斯的19岁妻子告诉当地媒体说，威廉姆斯应当是在争吵后她离家不久就放火烧了公寓。对于威廉姆斯的行为，其妻子表示无话可说。

当地媒体称，女婴被救出后送至西棕榈滩的医疗中心进行抢救，目前仍在医院内。两名男童脱离危险已经出院。

警方报告指出，这场大火不仅烧毁了犯罪嫌疑人自己的家，由于火势蔓延快，还损毁了6间邻居的公寓。

目前，犯罪嫌疑人威廉姆斯被关押在佛罗里达州棕榈滩县监狱。