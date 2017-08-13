危機就是轉機 關島因朝鮮威脅大發觀光財

（首尔12日综合外电报道）关岛虽然面临朝鲜飞弹的威胁，但是截至目前为止每天还是充满游客，关岛观光局也看准现在关岛成为全球网路热搜关键字的现象，打算藉机提倡关岛安全、充满文化和海岛风情的观光卖点。

朝鲜威胁对关岛发射四枚飞弹的消息，引发网民的好奇到底关岛是甚么地方。事实上关岛因为有两个美军基地、又驻扎了6000多名美军士兵，因此才成为朝鲜攻击的目标。

虽然关岛国土安全部门对此不敢掉以轻心，发行核爆生存指南给民眾参考，但关岛观光局的行销主任Josh Tyquiengco表示，关岛不只是个军事基地，也是个安全的全家共游去处，会积极向外国旅客推广关岛是安全的观光热点。

他说目前只有少数南韩旅客取消前往关岛的计画，但人数不足以影响关岛观光业。关岛总督卡尔沃(Eddie Calvo)说，比起朝鲜攻击、关岛比较担心颱风季节，现在每天还是有上千来自日本、南韩、台湾和中国等地的旅客造访。和2岁儿子和先生从首尔来关岛度假的Sun Doojin说，她一点都不担心在关岛期间会碰上朝鲜飞弹攻击。

关岛人口仅16.2万人，但每年都藉着其清澈的海和沙滩、山中步道和多元文化，吸引了超过150万名游客。

因经年饱受地震和颱风威胁，关岛每栋建筑都须达到相当强韧的标准，关岛官方也坚持该第一掷都有位各种万一如朝鲜攻击等做准备。关岛国安部表示，朝鲜若真的发动攻击，全岛居民将会立即听到尖锐的警报声。关岛除了美军基地外，还布署了可防御中长程飞弹的高空飞弹防御系统萨德(THAAD)系统。

关岛商会的武装部队委员会成员Carl Peterson说，他觉得关岛不会遭受飞弹攻击，没甚么好担心的，关岛本身已备有防御机制，这些机制追踪飞弹并用动能摧毁它。