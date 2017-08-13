就業保險繳納率 降至0.4% 政府10月 重新呈法案

（布城12日讯）内阁同意，将就业保险计划基金的缴纳率从原本劳资双方必须共需缴纳的1%至1.5%，调低至0.4%。政府也将在10月重新提呈法案寻求通过。

这意味着，劳资双方各自承担0.2%的缴纳率。

首相署部长拿督斯里魏家祥今天受询时说，这个决定已获得劳资双方代表的同意，令政府感到欣慰。

在询及计算法时，他举例，一名雇员的薪金若2000令吉，他与雇主则各自缴纳4令吉(0.2%)，一共8令吉(0.4%)。

他也说明，雇员的月薪从最低30令吉至最高4000令吉都必须支付保费。

魏家祥也是负责探讨就业保险计划的4名部长成员之一。内阁是于上周委任4名内阁部长跟劳资双方代表进一步磋商，即第二财长拿督斯里佐哈里、人力资源部长拿督斯里里察烈及首相署部长拿督刘胜权。

人力资源部长里察烈于2017年8月1日在国会下议院提呈《2017年就业保险制度法案》一读，原本打算于8月7日再次提呈进行二读及辩论，但是内阁却临时决定展延该法案的二读，最后在10日撤回这项法案。

根据法案，雇主和雇员必须贡献月薪的1%（即雇主和雇员各贡献0.5%）。

魏家祥指出，4名部长昨天也召见了劳资双方的代表商讨此事，在这项由佐哈里主持的会议中，与会者认同这项计划的本意，但认为缴纳率过高，因此决定根据国际劳工组织在2012年推行就业保险计划书中最高缴纳率，即0.4%，并获得内阁核准。

这意味着，缴纳率将从原本1%至1.5%，减至0.4%，即劳资双方各自承担0.2%。

他也提及裁员的风险给予保障，即根据1955年劳工法令制定的裁员福利(ETLB )，即一家公司如要裁员，在工作一定年份后，就必须赔偿几个月薪金，但如雇主倒闭而无法支付赔偿金，就业保险计划就会承担这方面的赔偿金。

他说，这个方案至少让失业人士不会因为雇主倒闭而不获分文的窘境，这个计划也获双方接受与接受。

他说，预料10月重新提呈时就会修改保险费及受保的对象。

“例如，某些雇员如获得遣散费后，就不可以向就业保险计划索取赔偿金，这是比较合理。”

他续说，昨天劳资双方也同意并议决避免重叠性工作，让人力资源发展基金专注在培训的工作，而就业保险计划则专注处理赔偿金。