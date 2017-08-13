林冠英：檳工業蓬勃發展 峇都加灣最佳證明

林冠英为武吉淡汶至峇都加湾路段拓宽工程主持动土礼。

（威南12日讯）槟州首长林冠英说，近期工业发展尤其是电子业面对挑战，电子业的市场多是1年旺盛，1年衰弱，而近年有不少公司或工厂关闭，不过槟州工业还依然迎向正面发展，峇都加湾工业的蓬勃发展就是最佳证明。

他提及，当中有来自台湾的和泰電子（HOTAYI）（馬）有限公司投资10亿令吉在峇都加湾建设厂房，从中也带来1500个就业机会。

“槟州政府招商引资，带来了不少就业机会，据了解，州内不少公司或工厂尚面对员工不足的问题。”

武吉淡汶至峇都加湾

拓宽路段

他是主持武吉淡汶至峇都加湾路段拓宽工程动土礼，在致词中作如是表示。出席者包括槟第二副首长拉玛沙米、林峰成行政议员、阿菲夫行政议员、威南县长莫哈末阿里、槟州发展机构总经理拿督罗斯里、威省市议员方美铼、王育璇等。

林首长在致词中也讲解是段路的工程，在公开招标下，由Image Facade Construction有限公司承建，承建价是2千389万2千534令吉80仙，工程是在5月26日进行，预计今年杪完成。

工程目前已进行至69%，全长是2.1公里至武吉淡汶红绿灯（敬群小学路头），将从11公尺宽扩建至40公尺，即6条车道。

“由槟州发展机构出资，以体现企业社会责任，槟州政府不会因此路设收费站，因希联是反对收过路费的。”

他也指出，由槟州政府及槟州发展机构出资建造的是条拓宽工程，是与峇都加湾跨河桥并进，是条桥的扩建工程费是3349万7238令吉93仙。