林冠英：檳工業蓬勃發展 峇都加灣最佳證明 发布于 August 13, 2017 林冠英为武吉淡汶至峇都加湾路段拓宽工程主持动土礼。 （威南12日讯）槟州首长林冠英说，近期工业发展尤其是电子业面对挑战，电子业的市场多是1年旺盛，1年衰弱，而近年有不少公司或工厂关闭，不过槟州工业还依然迎向正面发展，峇都加湾工业的蓬勃发展就是最佳证明。 他提及，当中有来自台湾的和泰電子（HOTAYI）（馬）有限公司投资10亿令吉在峇都加湾建设厂房，从中也带来1500个就业机会。 “槟州政府招商引资，带来了不少就业机会，据了解，州内不少公司或工厂尚面对员工不足的问题。” 武吉淡汶至峇都加湾 拓宽路段 他是主持武吉淡汶至峇都加湾路段拓宽工程动土礼，在致词中作如是表示。出席者包括槟第二副首长拉玛沙米、林峰成行政议员、阿菲夫行政议员、威南县长莫哈末阿里、槟州发展机构总经理拿督罗斯里、威省市议员方美铼、王育璇等。 林首长在致词中也讲解是段路的工程，在公开招标下，由Image Facade Construction有限公司承建，承建价是2千389万2千534令吉80仙，工程是在5月26日进行，预计今年杪完成。 工程目前已进行至69%，全长是2.1公里至武吉淡汶红绿灯（敬群小学路头），将从11公尺宽扩建至40公尺，即6条车道。 “由槟州发展机构出资，以体现企业社会责任，槟州政府不会因此路设收费站，因希联是反对收过路费的。” 他也指出，由槟州政府及槟州发展机构出资建造的是条拓宽工程，是与峇都加湾跨河桥并进，是条桥的扩建工程费是3349万7238令吉93仙。