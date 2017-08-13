林冠英：不會躲藏逃避 清廉執政無懼大逮捕

林冠英（中）带领国、州议员及行动党领袖等，在推事庭外声援彭文宝。

（槟城12日讯）“我们没有什么好躲藏逃避”！

槟州首长林冠英表示，若反贪会试图展开大逮捕，槟州国、州议员清廉执政，因此不会逃，也不会躲。林冠英于周六声援彭文宝时，召开记者会表示，据闻反贪会将展开更多逮捕行动，而州政府已经告知国州议员做好心理准备。

他表示，州政府坚信彭文宝并无贪污，而彭文宝所做一切都是根据槟州政策行事。他强调，民联（现希望联盟）08年执政槟州后，州政府提出建筑物漂白政策，即任何在2008年前的营业建筑物，只要不阻碍交通或扰民，州政府不会采取行动，并同时尽力协助合法化。

他也说，而彭文宝在签署批准信函时，是根据槟州政府的政策签署文件。针对记者询问批准信的内容，他回应，基于法律程序他无法透露太多，但大致的意思是，在州政府仍未找出两全其美的方式前，暂时不拆除该工厂。

他也举出其他国阵州属的类似案例，质疑为何反贪会不调查。他质疑，吉打州政府在没有环境评估报告的情况下，发出公函批准填海计划，为何反贪会不调查？他讽刺，如果行政议员根据州政府政策行事，签署类似文件就等同于贪污，那全马各州行政议员应该都涉嫌贪污。他也强调，同时彭文宝是槟州总行政议员中最富裕的。

此外，声援者们也在周五晚到反贪会前，冒雨声援彭文宝。期间林冠英也说，他和行动党都相信彭文宝没犯错或贪污受贿，大家都知道彭文宝是槟州行政议员中最富有的，因此坚信他不会贪污。林冠英表示，州政府反贪的立场明确，如果彭文宝有犯错，州政府肯定不会包庇。