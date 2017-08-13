首页 新闻 中砂新闻 錢聖中：迎合時代 冀與華青團有文化合作

錢聖中：迎合時代 冀與華青團有文化合作

发布于 August 13, 2017

（本报诗巫12日讯）砂拉越彭城钱氏公会诗巫分会青年团团长钱圣中指出，诗巫省华青团积极致力于推动与发扬华族传统文化，开展了许多过去不曾举办的活动。这些活动吸引了一批批的年轻人，也引进了不少年轻有为的干部，为家乡青少年组织带来了新希望与新气象。
日前在诗巫省华青团与该团举行的交流会上致辞时，他说，诗巫省华青团经做了非常多的工作，使中华文化得到更好的传承。
他赞扬诗巫省华青团团长刘秀光甚具远见，为社团与宗亲会的合作，奠下更加坚固的基石，开创友好关系，并创造更多的契机。
“我希望在未来，双方能在文化方面有更多的合作，并随着时代的不同而做出改变，包括公会之间的沟通和交流。”
他认为，交流会不单联系宗谊，也应该有更多的突破，以迎合时代的变迁，随着时代的步伐前进。
他认为，要集合全体宗亲不是一件容易的事，因为常年活动如常识比赛、捐血运动等，都是由各属会各别举办，大家无法聚集在一堂。
他说，该会在去年杪成功举办钱氏宗亲嘉年华会，聚集全国宗亲于诗巫，彼此交流，促进宗亲们的联谊。同时，也让钱青组织更加完善有活力，团结一致，加强同乡情深，资源共享，共谋发展，成为交流和分享的平台。
他表示，钱氏公会一路走来并不容易，通过朋友拉拢，邀请朋友参与青年组举办的活动等，才慢慢邀请到有兴趣的人士成为宗亲的一分子，为宗亲会尽一份力。
为了改变年轻人对公会是“老人院”的概念，他认为，各属会与宗亲会的青年团可利用年轻人对互联网的认识，开设部落格。
“友好交流是青年之间永恒的主题，因为年轻人都希望有一个面向未来的新天地。同时，社团与宗亲会不会影响到青年在经济、社会、文化，包括创新创业等各方面的交流。”
他希望更多的青年人一起来搭建平台，让更多的青年在多领域、多方位实现资源共享。未来都是属于青年的，只要青年们同心协力、交流互动，社团与宗亲会互相配合的发展会更加的美好。

  • WhatsApp Image 2017-08-13 at 14.53.52

    【美里】埔奕往市區撞樹 華裔司機感不適送醫

    一辆从埔奕往市区方向行驶的白色轿车，途中失控撞向栽种右边的美化树。华裔司机于意外事故发生后因身感不适，被送入中央医院检查治疗。 …
    August 13, 2017
    0 second read
  • ent04

    Celine曬合照邀G.E.M.合作

    邓紫棋（G.E.M.）与谭芷昀（Celine）两代巨肺虽尚未有机会合作，日前G.E.M.在港出席颁奖礼时就提及欣赏Celine，12日Celine亦上载两人的一张合照，并留言说﹕“…
    August 13, 2017
    14 second read
  • ent05

    被質疑偏心柏芝 謝賢澄清：很喜歡王菲

    谢贤早前接受电视节目访问，当天他谈及儿子谢霆锋的前妻张柏芝及女友王菲时坦言：“我每天和别人讲我很喜欢她（柏芝），因为她帮我生了两个孙，有什么好得过两个孙呀？”问可有跟王菲见面？他说…
    August 13, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • “和鸣”以鸟类和谐共处的生态，憧憬美好的未来。

    東馬唯一受邀團隊 犀江登首都 華穗藝術節

    （本报诗巫12日讯）犀江舞蹈团将于本月13日受邀前往吉隆坡，在“华穗艺术节”演出。该团也是唯一的受邀的东马团队，届时将在本周日的“国际之夜”中，与来自中国及印度的团队同场演出。 …
    August 13, 2017
    0 second read
  • 赞助人刘庆成、建兴中学董事长张锦兴、名誉董事长林福全夫人刘惠兰、名誉董事长本固鲁陈瑞和、诗巫与加帛省华小董联会主席拿督池志平、建兴中学董事秘书郑立国（左起）主持抽奖仪式。

    建興辦學基金彩券開彩 99得獎號碼揭盅

    （本报诗巫12日讯）诗巫建兴中学创校七十周年筹募办学基金彩券开彩仪式今日顺利举行，并抽出99个得奖号码，得奖者受促尽早前往学校领取奖品。 …
    August 13, 2017
    5 second read

  • 政府多單位聯辦 19日騎行巡迴展

    （本报诗巫12日讯）砂拉越体育理事会与砂拉越体育机构联办，诗巫省公署协办的骑行巡回展将于本月19日（星期六）在三洋大厦前厅举行，将邀请砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林…
    August 13, 2017
    2 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭