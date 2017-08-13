錢聖中：迎合時代 冀與華青團有文化合作

（本报诗巫12日讯）砂拉越彭城钱氏公会诗巫分会青年团团长钱圣中指出，诗巫省华青团积极致力于推动与发扬华族传统文化，开展了许多过去不曾举办的活动。这些活动吸引了一批批的年轻人，也引进了不少年轻有为的干部，为家乡青少年组织带来了新希望与新气象。

日前在诗巫省华青团与该团举行的交流会上致辞时，他说，诗巫省华青团经做了非常多的工作，使中华文化得到更好的传承。

他赞扬诗巫省华青团团长刘秀光甚具远见，为社团与宗亲会的合作，奠下更加坚固的基石，开创友好关系，并创造更多的契机。

“我希望在未来，双方能在文化方面有更多的合作，并随着时代的不同而做出改变，包括公会之间的沟通和交流。”

他认为，交流会不单联系宗谊，也应该有更多的突破，以迎合时代的变迁，随着时代的步伐前进。

他认为，要集合全体宗亲不是一件容易的事，因为常年活动如常识比赛、捐血运动等，都是由各属会各别举办，大家无法聚集在一堂。

他说，该会在去年杪成功举办钱氏宗亲嘉年华会，聚集全国宗亲于诗巫，彼此交流，促进宗亲们的联谊。同时，也让钱青组织更加完善有活力，团结一致，加强同乡情深，资源共享，共谋发展，成为交流和分享的平台。

他表示，钱氏公会一路走来并不容易，通过朋友拉拢，邀请朋友参与青年组举办的活动等，才慢慢邀请到有兴趣的人士成为宗亲的一分子，为宗亲会尽一份力。

为了改变年轻人对公会是“老人院”的概念，他认为，各属会与宗亲会的青年团可利用年轻人对互联网的认识，开设部落格。

“友好交流是青年之间永恒的主题，因为年轻人都希望有一个面向未来的新天地。同时，社团与宗亲会不会影响到青年在经济、社会、文化，包括创新创业等各方面的交流。”

他希望更多的青年人一起来搭建平台，让更多的青年在多领域、多方位实现资源共享。未来都是属于青年的，只要青年们同心协力、交流互动，社团与宗亲会互相配合的发展会更加的美好。