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東馬唯一受邀團隊 犀江登首都 華穗藝術節

发布于 August 13, 2017
“和鸣”以鸟类和谐共处的生态，憧憬美好的未来。
“和鸣”以鸟类和谐共处的生态，憧憬美好的未来。

（本报诗巫12日讯）犀江舞蹈团将于本月13日受邀前往吉隆坡，在“华穗艺术节”演出。该团也是唯一的受邀的东马团队，届时将在本周日的“国际之夜”中，与来自中国及印度的团队同场演出。
华穗艺术节是马来西亚华社文化艺术咨询委员会于2016年所推动的为期一个月的艺术节。活动内容包括艺文演出、艺文展览、文艺与民俗活动、光影艺术与艺术市集，以推广本地艺术和文化的发展。
2017年的华穗艺术节中，有两场的国际汇演，即本月13日与20日。于本月13日晚上8时正在吉隆坡马华大厦三春礼堂举行的汇演，犀江舞蹈团将和来自中国与印度的团队同场演出。
犀江舞蹈团这次将演出“山里女人”与“和鸣”。“山里女人”去年在诗巫国际舞蹈节发表后，受到了参加国外友人的热烈讨论，认为是一支具有个性与民族特色的现代舞蹈。舞蹈从女性所面对的艰辛生活出发，很大程度上，为女人发声。
据该团艺术总监陈勇光表示，去年演出时，这支舞蹈约10分钟长。为了更完整的表达，修改后的版本，全长约19分钟。另一支将在艺术节中演出的舞蹈“和鸣”是以砂州少数民族肯雅族的舞蹈素材编作。
舞蹈中，舞者都化身为犀鸟，时而婆娑起舞，时而灵巧跳动，虽然各有自己的动作特点，都在同一个节奏中，营造了和谐优雅的氛围。陈勇光打趣的说，就如各民族都有自己的风俗与习惯，生活在热带的气候中，一样祥和安宁。
近年来，犀江舞蹈团所创作的舞蹈，有许多是以本地素材为主，例如刚在“婆罗洲文化节”大舞台演出的“女人话语”，便是以受到皮影戏的启发，以娘惹造型，刻画女人们相聚畅聊的情景。
犀江舞蹈团也是诗巫国际舞蹈节的发起人，将于本月29日开始的诗巫国际舞蹈节，由犀江舞蹈团所主办，并且由诗巫市议会协办。
自2012年开始承办诗巫国际舞蹈节，该团每年都由海外引进了超过150位的舞蹈工作者来到诗巫演出。今年更迎来了拉丁美洲的巴西和墨西哥等13个国家17个团队，其中有多个团队还是世界级的获奖队伍。

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