建興辦學基金彩券開彩 99得獎號碼揭盅

赞助人刘庆成、建兴中学董事长张锦兴、名誉董事长林福全夫人刘惠兰、名誉董事长本固鲁陈瑞和、诗巫与加帛省华小董联会主席拿督池志平、建兴中学董事秘书郑立国（左起）主持抽奖仪式。

（本报诗巫12日讯）诗巫建兴中学创校七十周年筹募办学基金彩券开彩仪式今日顺利举行，并抽出99个得奖号码，得奖者受促尽早前往学校领取奖品。

据了解，开彩仪式采取乒乓球写上0至9的编号，顺序抽出得奖号码的形式，并邀请嘉宾现场抽出。而开彩成绩将于除了于本地报章公布，学校布告栏也将张贴中奖号码。任何疑问亦可电邮kianghin@gmail.com，或拨电084-320219查询。

同时，建兴中学订于8月26日在学校分发奖品。全体中奖者受促携带个人身份证及完整的彩券票根，经校方确认无误後发出固本或信函，再前往经销商处领取奖品。

据悉，奖品兑换期限至今年9月30日为止。这也意味着，在8月26日至9月30日这段期间，得奖者皆可前往学校领取中奖信函，而校方皆有职员协助办妥手续。

值得一提的是，建兴中学“百万元办学基金筹款彩券”的奖项十分丰富。第一奖为双层排屋中间单位，第二奖为价值约10万令吉的Toyota Altis汽车，第三奖为价值约5万令吉的MyVi汽车。

而第四奖则有6份，每份可获市价约6千令吉的电单车1辆。第五奖有10份，每份为市价约2千令吉的49寸LED电视，第六奖共20份，每份可获市值约1千令吉的智慧型手机1部。

至于第七奖亦有20份，每份可获市值约1千令吉的双门冰箱。第八奖有20份，每份可获市价约1千令吉的洗衣机。而第九奖同样有20份，每份可获约500令吉的电烤箱。

兹将得奖号码列下：

第一奖：220530

第二奖：016542

第三奖：186816

第四奖：146316、003247、212871、165169、166336、198838

第五奖：057381、220822、087737、104813、207110、039948、214064、093809、156148、092558

第六奖：032235、126381、210372、210921、161308、212180、224740、162147、049325、226057、165055、189072、045875、222282、212102、195990、173167、023192、216795、211542

第七奖：175462、033099、227199、135684、211575、208906、001491、210023、032080、160837、219751、215099、133022、206644、046552、067286、218027

第八奖：222538、040970、025623、045984、206597、202197、152760、104055、208992、035601、042670、218226、014202、003360、088807、163592、194984、198357、125153、196063

第九奖：219352、095190、160723、192820、182661、186761、020736、185932、163755、217320、119760、154653、045765、020870、104999、029347、000859、072183、016273 （注：仅供参考用途，得奖号码以校方资料为准）