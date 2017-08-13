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政府多單位聯辦 19日騎行巡迴展

发布于 August 13, 2017

（本报诗巫12日讯）砂拉越体育理事会与砂拉越体育机构联办，诗巫省公署协办的骑行巡回展将于本月19日（星期六）在三洋大厦前厅举行，将邀请砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林为主宾，并邀请助理部长史诺登拉旺为嘉宾。
诗巫省长许赞麒表示，配合这项活动也配合于今年12月在古晋举行的2017年砂拉越运动会，进行砂中区骑行选拔赛，共有5个项目，即公路车赛（男子组80公里，女子组50公里）、男子组1千米争先赛、女子组500米争先赛、越野登山赛（男子组与女子组）及个人计时赛（男子组20公里，女子组15公里）。
他称，在该选拔赛中，将共甄选12位男性与8位女性代表砂中区参与2017年砂拉越运动会。
他指出，这项选拔赛是在该巡回展的速度与技能测试环节中进行，于当天上午8时在城市广场第二期进行。他补充，该环节是由砂拉越体育理事会教练主持，以找出在这方面有天赋的人才。
对此，许赞麒呼吁19岁或以下的少年人（在1998年正月1日之后出生者），踊跃参与该环节，同时也邀请所有骑行爱好者踊跃参与，不过每位参与者须自备单车。
他解释，骑行项目是在2017年砂拉越运动会中的其中一项，由砂4区代表参与竞争，而砂中区的代表包括诗巫、加帛与沐胶。
许赞麒也表示，骑行巡回展将于当天上午11时进行闭幕礼，此前于上午7时至10时进行速度与技能测试，之后将进行注册、分发幸运抽奖票根、BMX表演等。
他续称，主办这项巡回展的目的，是要在本地创造骑行活动的更大兴趣与醒觉，同时也透过州骑行活动来寻找有骑行潜能的年轻人，并且也教育参与者安全骑行与骑行技巧。
他说，这也是推广2017砂拉越运动会及骑行的事业。
他补充，当天将会发出200张幸运抽奖票根，将给予首200位参与速度与技能测试的人士，并且拥有幸运抽奖票根者，可免费领取一件T衬衫，并且赢取总价值1千600令吉的奖品。
他继补充，只有身穿该衬衫者，才能参与幸运抽奖，而这些奖品则是由Lea Centre、爱迪达及古晋单车店所赞助，同时在活动结束后，参与者可领取一份包装午餐。

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