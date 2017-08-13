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泳池常閉帶來不便 蔡金忠促定時保養

发布于 August 13, 2017
联民党埔奕支部主席蔡金忠昨日在卑尔骚区百度阁茶室设立流动服务站服务民众。另于今日于上午8时至11时，流动服务站将移步到埔奕2C喜隆隆饮食坊，欢迎民众踊跃前往寻求服务或作出咨询。
联民党埔奕支部主席蔡金忠昨日在卑尔骚区百度阁茶室设立流动服务站服务民众。另于今日于上午8时至11时，流动服务站将移步到埔奕2C喜隆隆饮食坊，欢迎民众踊跃前往寻求服务或作出咨询。

（本报美里12日讯）公共设施的建造，如户外体育场和美里公共游泳池应该定时进行保养，确保设施的性能和状态时刻保持在一定的水平线上。
联民党埔奕支部主席蔡金忠今日在卑尔骚区百度阁茶室的流动服务站接获民众向其投诉说，美里公共游泳池时而都会因为一些技术问题而暂时关闭，为民众带来极大的不便。
他说，美里公共游泳池是美里唯一公立的游泳池，而另一开放给公众使用的是位于鲁哇湾一带Beach Republic，属于私人建造的游泳池。
他认为，美里公共游泳池设立至今已有廿多年的时间，对于已陈旧和损坏的设备，有必进行翻新和提升。
除了游泳池之外，美里户外体育场跑道上的塑料材质，大部分都已经剥落，也需要翻新重铺。
他表示，作为砂州第二大城市的美里，设有的公共设施也应该具备有城市标准水平。
随着所有的设施都有其使用年限，因此他认为，政府在规划一项建设发展计划时，务必将定期保养计划列入考量。

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