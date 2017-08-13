施工將結束 泳池週二重新開放

游泳池清理过后，还需经过多次检测，确保池水中的化学药剂达安全要求标准，才可以开放让民众使用，否则不利于民众的健康。

（本报美里12日讯）美里公共游泳池于本月8日开始暂时关闭，以便保养工作的进行，并于本月15日（星期二）重新开放使用。

配合此项保养工作的进行，美里公共游泳池管理层已在入口处张贴关闭的通告，惟仍有许多民众并不知情，为白跑一趟而心生不满。

通告列明施工时间由本月8日至13日，而星期一（14日）原为公共游泳日休息日，所以在星期二（15日）重新开放。

根据本报向游泳池管理员作出了解，此次的保养工作，主要是进行游泳池清理，以及粉刷墙面和铁柱栏杆。

他透露说，除了清理游泳池之外，他们还必须多次检测池水，确保添加在池水中用作杀菌等用途的化学药剂达致安全要求标准，随后游泳池才可以开放让民众使用，否则不利于民众的健康。

另外，以公共游泳池建筑物墙面油漆剥落情况看来，亟需重新粉刷，一来进行墙面保护，二来美里公共游泳池看起来更为清洁美观，因此为了施工安全和方便考量，暂时关闭游泳池。

对于游泳池暂时关闭为民众带来的不便，有关方面也希望民众能予以谅解。