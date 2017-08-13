古晉節嘉年華7月28至8月20 晉留台同學會設升學咨詢展位

古晋留台同学会现场与民众讲解台湾升学资讯。

（古晋12日讯）由古晋留台同学会于古晋节嘉年华盛会所设立的台湾升学咨询展位（室内展位编号72-73），在2017年7月28日正式开跑直至8月20日。

现场设立了文宣处，提供大量台湾大学部和海青班的文宣资料免费索取作为参考，也特别设立了升学咨询处，有专人免费提供咨询台湾最新的升学资讯，解答台湾升学疑问及办理海青班报名。

该会主席黄国维也呼吁留台毕业生到展位申请成为永久会员，以加强留台人之间的情谊联系。

该会升学辅导主任冯洳燕表示不论是国中生或独中生都可以报名参加到台湾升学。

现场也接受第37期海青班申请报名，目前报名人数已有20多人。申请所需缴交的文件：资料检核表，申请表，切结书，资料卡，身份证影印本，离校证书/毕业证书/修业证书影印本或在学证明，学校3年成绩，独中统考文凭或公共考试文凭。

两年制的 “台湾海外青年技术训练班” 学费是由台湾侨委会全额补助，学生只需负担住宿费，实习材料费，杂费，及生活费。凡是马来西亚公民，国中生及独中生，持有SPM文凭或者独中统考文凭，岁至17年满40岁以下之华裔青年，具有华语听讲及华文笔记能力者，都可以申请报读海青班。符合资格者均可通过留台同学会申请保荐，择优录取，额满为止。报名日期为7月15日至8月31日。

工委会主席郭俊杰也表示大学部海联会个人申请日期为每年11月1日至12月15日，海联会第一梯次申请日期为每年11月15日至12月31日（此梯次只限独中生申请），海联会第二次申请日期为每年2月15日至3月25日（此梯次开放国中生及独中生申请），提醒要申请大学部的同学注意申请日期，勿错过申请报读大学的时间。

欲询问更多详情，可联系古晋留台同学会办公室082-483891（办公时间星期一至五：上午8时30分，下午12时00分/下午一点-下午四点30;星期六：上午9时-下午12时三十）或致电工委会主席郭俊杰016-889 2244，升学辅导主任冯洳燕016-885 0150或关注古晋留台脸书：www.facebook.com/stgakchdiv。