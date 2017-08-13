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防範閃電水災用途 巴達旺改善4區基設

发布于 August 13, 2017
罗克强（中）与市议员及居民巡视煤炭路第7巷道路提升工程建设。
罗克强（中）与市议员及居民巡视煤炭路第7巷道路提升工程建设。

（本报古晋12日讯）为改善地区上基本建设，巴达旺市议会于煤炭路、3哩半、永明村及Hin Yu花园落实沟渠提升及道路提升工程，作为防范闪电水灾的用途。
巴达旺市议会主席罗克强指出，上述4项工程为其中3项为沟渠提升，即位于3哩半的布隆丽琳路（Burung Lilin）及布隆卡沃路（Burung Kawok）、位于四哩的Hin Yu花园、永明村第4A巷，而煤炭路第7巷则为道路提升工程。
上述4项工程总共将耗资240万令吉，工程已于7月25日展开，并将在今年9至10月完工。
也是巴都吉当区州议员的他，是日前前往巡视上述数个地区建设期间受访时，如是表示。
他感谢州政府拨出拨款，让上述工程得以展开，并表示该市议会持续争取拨款，以继续展开提升地区上各方面基本建设。他也呼吁人民继续支持国阵政府，让国阵政府落实更多惠民的建设。
另外，他也指出，砂拉越争取自主权是非常重要的议程，呼吁人们继续支持政府，成为政府的后盾。他形容，砂州拥有许多资源，若这些资源的额生产可让砂州获得更多回酬，包括石油开采税若能提高，将会让砂拉越获得更多资金，以便落实更多惠民计划。

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