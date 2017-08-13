首長：15%國民歲數達60歲以上 2030年樂齡人士占50萬

（本报古晋12日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，砂拉越在2030年，乐龄人士将占砂人口的50万人！这不只是发生在大马，中国也同样会成为老人国。而根据研究显示，大马男子平均寿命为72岁，女子则75岁。

同时，在2030年大马人口中有15%的人民岁数达60岁以上。

因此，除了迎合我国乐龄人士需求外，国际医疗中心也需要通过迎合来自世界其他发达国家的企业来维持其业务。

由于有要务在身不克出席，阿邦佐哈里是由砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤代表出席日前的福贵发展私人有限公司及天北和平发展有限公司签署合作备忘录仪式上，代读其讲稿时发表谈话。

他指出，天津政府在砂州古晋注资设立国际医疗中心，有关中心涵盖大学、医院、诊断设备、学院、护士培训中心、舒缓护理中心，甚至是为乐龄人士提供“我的第二个家园”计划，包括提供酒店、超级市场等完善设施。

他称，这是一项需巨额投资的大型计划，保守估计需耗资40亿令吉。

“我了解到国际医疗中心概念主要是源自于整个生态系统需要建立一个可持续的医疗中心。”

鉴于砂拉越人口少，因此若要实现是项计划，就必须跳脱框架去思考，如对外“借”或是“进口需求”，以让我们的医疗中心能有效进行，促使砂经济在这领域的发展。

与此同时，他指出，人口老化是全世界面对的课题，市场庞大，因此进口需求无论在世界哪一个角落都是行得通的，因此，除了迎合我国乐龄人士需求外，国际医疗中心也需要通过迎合来自世界其他发达国家的企业来维持其业务。

“就如德国，以他们大量的乐龄人士人口，就面临缺乏医护人员和医疗服务的问题。”

据他所致，有关国际理疗中心也也别为护士设立的培训学员，旨在确保有充分和持续性的人力资源。

同时，即将在三马拉汉建设的国际医疗中心，也将毗邻砂拉越心脏中心和泥炭地研究学院。

对此，他有信心将后砂州有更多研究合作计划在砂拉越施展。