不滿對強姦案失言 溫夏妮要求更換羅哈妮

（本报古晋12日讯）公正党全国妇女组副主席温夏妮不满妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里罗哈妮对强奸案件的失言行为，并以罗哈妮多年来没有出色表现，且频频在国会中发表不当言论为由，要求罗哈妮自行下台或联邦政府更换妇女部长。

“罗哈妮不适任妇女部长，多年来的工作表现不好，而且在每个国会会议中都失言。我们认为她应该被更换，或是她自行辞职。”

温夏妮日前在所召开的新闻发布会上，针对罗哈妮日前在国会会议中表示，嫁给强奸犯的沙巴少女目前生活安好一事强调，强奸就是强奸，人们无法接受以婚姻来逃避法律制裁的行为，而作为负责女性事务的妇女部，捍卫女性的权益更是责无旁贷。

“她也许会辩称我们误解她的意思，但她以书面方式答复行动党古来区国会议员张念群时说，受害少女生活安好，这番言论等同向社会传达错误讯息。”

她质问罗哈妮作为妇女部的部长，到底要对强奸案的处理犯几次错？并指如果罗哈妮不能坚定、勇敢的执行公务，那这位部长应该被替换。

“我们不明白为什么联邦政府在内阁改组后还要继续委任她成为妇女部长，她2014年，在联邦内阁改组前答应说要尽快解决本南女性被强奸案件，到现在也没有下文。3年过去了，罗哈妮说要与公正党砂州副主席兼巴都林当区州议员施志豪预约召开会议，也不成事。”