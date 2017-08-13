沈桂賢：泰對砂感陌生 建立關係網絡必要性

（本报古晋12日讯）砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤认为，泰国对砂拉越感到陌生这个事实说明了东盟成员国间建立关系网络的必要性，世界是有互相关系的。

他赞赏，砂拉越的企业家在短短的2年内，以迅速并创新的方式成立东盟-中国企业家协会，速度堪比子弹列车。

“50年前的8月8日，东盟在《曼谷宣言》推展下宣告成立，2015年，东盟共同体也成型，开启了东盟地区10个国家结合之梦。东盟人口约6亿，其中约50%人口年龄不到30岁，属于年轻人口。年轻人口对世界而言非常重要，因为这些年轻人口是全球第三股最大的劳动力。”

此外，他透露，2015年，东盟的国内生产总值（GDP）总和达到2.5兆美元，估计2020年将进一步攀升到4兆美元。

同时，东盟还是全球第四大出口“集团”。

“所以，砂拉越准备好了吗？要竞争就要做好准备，砂拉越无法保持让自己免于与别人竞争，世界不会因为任何一个人而停留。”

沈桂贤昨晚在东盟-中国企业家协会欢迎宴暨砂拉越大学与东盟-中国企业家协会合作备忘录签署仪式上致辞时欣慰表示，砂拉越很幸运，因为已故前任首长拿督巴丁宜阿德南大胆的把7月22日颁布成为砂拉越独立日，提醒人们砂拉越的诞生日，也提醒了人们马来西亚当初是由马来亚半岛、新加坡、沙巴及砂拉越四邦所组成，彰显了沙巴及砂拉越的重要性。

“现任首长拿督阿玛阿邦佐哈里经验丰富，有意将砂拉越打造成为数码经济发展、人力资源发展的强盛之地，并积极于争取砂州的财政自主权。”

他希望东盟-中国企业家协会作为砂拉越的一份子，除了注重成果以外，也要关注每一个努力会对本地社会带来的效果。

“随着砂拉越大学与东盟-中国企业家协会合作备忘录的签署，希望双方积极推动学术性研究工作，并为研究人员及企业家提供机会，为人们的生活及砂拉越带来正面效果。”