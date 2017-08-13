泰大使：砂泰締結合作 或吸引10%泰遊客訪貓城

（本报古晋12日讯）泰国驻马来西亚大使丹容指出，泰国的旅游业非常蓬勃，虽然泰国有抗议、示威活动，甚至曾发生海啸，但造访泰国的游客人次一直高企不下，旅游业可谓泰国的强大力量，所以如果砂拉越有意与泰国缔结合作，旅游将会是是必须合作的项目之一，单单是吸引造访泰国的5%至10%游客到古晋，就能对砂拉越造成很大的正面作用。

“全球大部分国家可以免签证的方式进入泰国，所以古晋国际机场可与泰国机场合作，泰国有许多的航空公司，且泰国航空旗下已有廉价航空直飞亚庇，一周四趟。”

丹容建议，古晋国际机场可与曼谷国际机场合作开辟直飞航班，作为推动旅游合作的起步。

“泰国每年接待的游客量是全亚洲第二、全东南亚第一，去年接待3200万人次的游客，其中，中国游客占800万人次、马来西亚游客360万人次、日本游客近300万人次、韩国游客200万人次。”

此外，他透露，泰国接待的挪威、瑞典、丹麦、瑞士游客也不少。其中，国家总人口1千万的瑞典每年都有8%，即80万名瑞典人造访泰国。泰国境内甚至有德国和俄罗斯的报章。

丹容昨晚在东盟-中国企业家协会欢迎宴暨砂拉越大学与东盟-中国企业家协会合作备忘录签署仪式上致辞时透露，他在晨间礼貌拜会了砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里，在会上与首长鉴别了泰国和砂拉越可以合作的四大领域，即旅游、农业、教育及贸易。

“泰国人只要想到马来西亚就会想到西马的槟城、吉隆坡及马六甲，槟城、金马伦和云顶等地区通常是泰国人旅游马来西亚的‘标准配套’；对沙巴和砂拉越则是相对陌生，普遍以为沙巴和砂拉越非常遥远，或者临近印尼苏拉威西。”

因此，他也建议，砂州政府可在泰国和东盟地区加强宣传。

较早前，丹容也赞赏马来西亚拥有的其中一个优势是通晓多种语言的人才，并指通晓多种语言的人不容易找。

“你在世界其他地方哪里还找得到同时流利于中文及英文的人。语言是世界需要的‘成分’，英语虽是国际语言，不过，伴随着中国的崛起，中文也在国际间展露其重要性。”