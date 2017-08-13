吉隆坡PWTC盛行 MATTA展 9月8至10日

（本报古晋12日讯）第44届大马国际旅游展（MATTA Fair）卷土重来，将在9月8日至10日假吉隆坡布特拉世界贸易中心（PWTC）盛行，届时将有超过150个旅行社和国际旅游会员在现场参展，为民众提供物超所值的旅游配套！

砂旅游局也将参与是次大马国际旅游展，并向主办当局订下了11个参展摊位，同时也会在旅游展期间推出了超过100个旅游配套予游客，包括自驾、在雨林划艇、风动探险记等。

誉为“犀鸟之乡”的砂拉越，是游客前来马拉西亚观光的旅游景点之一。砂拉越拥有广阔的荒野和丰富的文化遗产，必能吸引多元化的游客。

砂拉越的和平及友善的人民一直以来是砂州的特色。同时，超过27个民族和各种语言、艺术、文化和传统美食等都是旅游卖点。

热爱探险和与大自然有更进一步接触的游客万勿错过在旅游展推出种种有关姆鲁国家公园、实蒙谷、巴当拉惹以及长屋等的配套。

现场也备有幸运抽奖邮寄，每天将会有10名优胜者有机会赢得奖品，包括免费在砂拉越酒店和度假村住宿。

大马国际旅游展开放时间为上午10时至晚上9时，预计可吸引超过10万人。