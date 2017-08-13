史蒂芬倫迪：推動經濟成長 鄉區獎評估各地甘榜表現

（本报古晋12日讯）砂公用设施部长拿督斯里史蒂芬伦迪指出，通过举办“乡区奖”颁奖（Anugerah Desa Perdana），将能够评估国内各地甘榜在各方面的表现与成就，而政府也可籍此推动乡区与经济成长，让我国在2020年达到城乡人民皆提高高收入的目标，成为先进国。

因此，他表示州政府了解举办该奖项将对乡区人民有意，因此都大力支持这项由联邦乡区与区域发展部发起的奖项活动。

他对砂拉越的甘榜有信心，相信砂州的甘榜有潜能成为国内最为出色的甘榜。

他说，颁奖典礼上胜出的甘榜也将成为其他甘榜的典范。

他强调，上述奖项并非指示纯粹是比赛而已，而是期望能够帮助甘榜转型，包括图动郊区的民俗计划，以提升郊区人民的收入。

此外，他也指出，目前，砂拉越的电供覆盖率达87%，希望在国家蓝海策略下，能于2025年，达到100%的覆盖率的目标。

史蒂芬伦迪是日前代表砂首长拿督阿玛安邦佐哈里出席于旧州议会大厦宴会厅举行的办“砂拉越州级乡区奖”颁奖仪式上致词时，如是表示。

此外，联邦乡区于区域发展部副部长拿督亚历山大代表该部部长拿督斯里依斯迈沙比里致词时指出，全国右582个甘榜符资格参与各自的县级竞赛，其中，有23个甘榜将会被选中而代表各自的州属，角逐不同级别的最佳乡区奖。

他说，对于砂拉越，砂州右110个甘榜参赛、另外有21个长屋参与长屋组竞赛。