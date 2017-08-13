丘志明：常年為內陸居民體檢 三林集團履行社會責任

阿邦佐哈里向大家表示，他的眼睛很健康。

（本报美里12日讯）三林集团执行主席拿督斯里丘志明表示，三林集团履行企业社会责任，每一年都在乌鲁巴南举办健康嘉年华活动，目的常年为乌鲁巴南偏远地区居民进行一次健康体检，并对患重病困难户提供免费治疗经费和救助。

他说，他们将于8月11日至13日一连三天在巴南木山营（KM10）为该区村民提供全免的下乡医疗服务。多年来，有68个来自巴南区与丁渣区，超过1千位人民在活动中受益。

“三林集团于2009年开始推行下乡医疗服务活动，直到2012年则与美里卫生局、美里牙科部、美里药剂单位、美里医院、美里第二十马来兵营及诗巫的第九步兵营等医药组织全面配合推行，今年是迈入第六届的健康嘉年华。今年国家注册局，社会基金局，大马雇员公积金局均设服务柜台，为该区居民提供服务。而今次也获得马来西亚三菱汽车公司（Mitsubishi Motors Malaysia）参与下乡服务工作。我们很开心的宣布，平均每年的服务看诊超过2千人次。”

他表示，在这项计划下，身为主要合作伙伴，他们提供的服务包括载送服务，食物，住宿给医疗团队与志愿者，也提供食物给前来看诊者。任何病人需要紧急送往医院的，由他们提供交通及支付所有医疗费用。

“为关怀偏远地区民众之健康，我很感谢一路来支持的合作伙伴，即美里医院，美里卫生局，美里牙科部，美里药剂单位，以及美里第二十马来兵营及诗巫的第九步兵营的配合，并积级参与偏远地区医疗服务工作，使医疗保健服务与卫生健康教育的触角延伸至医疗资源缺乏的偏远山区，以提升山地医疗服务品质。没有他们的帮忙，活动也无法成功推行举行。”

丘志明称，约2千个居民居住在巴南丁渣上游地区，感谢大马卫生局在该区建立诊所，应付当地居民的医药需求。

丘志明今早出席由三林集团与丹斯里丘德星基金会、美里医院、美里卫生局、美里牙科部、美里药剂单位、美里第二十马来兵营及诗巫的第九步兵营联合举办的第六届常年健康嘉年华活动主持开幕仪式上致辞时，如此表示。出席的有开幕主宾砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里与夫人拿汀阿玛祖玛安妮、巴南区国会议员安宜奥、砂州副议长兼姆禄区州议员拿督格拉瓦加拉、德浪乌山区州议员丹尼斯奥、三林集团首席营运长何炎光、三林集团行政助理总经理黄招发、美里省长赛丽娜胡赛尼、美里医院院长黄修儒医生，以及马来西亚三菱汽车公司首席执行员新西知之等。