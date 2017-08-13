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至今共計30191寵物 石隆門304狗獲注射疫苗

发布于 August 13, 2017

（本报古晋12日讯）砂兽医服务局今日在石隆门县8个甘榜举行疫苗接种活动，截至下午3时，共304只狗获得注射疫苗。
到目前为止，获得兽医服务局施打疫苗的宠物累计30191只，其中22549为狗，7597为猫及45种其他类别的宠物。
兽医服务局也在西连、古晋及斯里阿曼区展开33827项主动式监测及733项被动式监测，以控制疫情的蔓延，并已将从古晋、斯里阿曼、西连、三马拉汉、木中、泗里街、诗巫及美里等地所收集到的175个取样，即157个狗的取样、17个猫的取样及1个蝙蝠取样送往怡保进行化验。
在直接荧光抗体染色法（FAT）狂犬病病毒检测法下，被化验阳性结果的取样维持在33个狗的取样及6个猫的取样。
马来西亚兽医服务局总监今早在砂兽医服务局行动室召开会议，与来自沙巴、砂拉越及西马的兽医局官员会面。他在会上感谢了各造在策划及推行疫苗施打、监测及流浪狗管理活动方面付出的努力。
他也直言，虽然面对许多反对，但流浪狗管理势在必行，因为当局无法确认哪些流浪狗是否受感染，为了拯救更多人的性命，只能做出有关选择。
他说，设立缓冲区是一项长期性的努力，而这项横跨300至400公里范围的努力涉及人力及运作成本。此外，当局也需要与东、西及北加里曼丹合作及进行资源共享，以确保缓冲区措施的效果。
他强调，疫情防治前线人员的福利也需要获得照顾，应以轮流值班的方式，确保每个人员获得充分的休息。
他希望各相关单位透过此次的狂犬病防治工作学习经验，特别是在日常报告、制图、监测、疫苗注射及动物饲养场方面。他也提醒工作人员在执勤时提高警惕，避免遭咬伤或遭遇意外事故。
砂卫生局方面，今日则接获45宗被咬伤的新案例，6宗来自西连、3宗来自斯里阿曼、34宗来自古晋及2宗来自三马拉汉。其中，39宗案例为遭宠物咬伤，即19宗遭狗咬伤案例及20宗遭猫咬伤案例。另外6宗涉及流浪动物的案例中，4宗为流浪狗咬伤，猫咬伤及猴子咬伤各1宗。
从4月1日至今，卫生局共接获2107宗被动物咬伤案例。同时，已有898人接受狂犬病疫苗注射。砂卫生局呼吁今年4月1日起至今，这段期间曾遭动物咬伤的人们即刻到最近的诊疗所进行检查。同时，市民也受促提高警惕，避免遭到狗咬伤。
一旦遭咬伤，就要立即以清水及香皂冲洗和清洁伤口15分钟，然后立刻到临近的诊疗所和医院就医。

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