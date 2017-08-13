關稅局：不會延長期限 5房以上酒店須31日前註冊

（布城12日马新社讯）皇家关税局总监拿督苏布马廉指出，配合今年9月1日推行的旅游税，所有5房以上的酒店，必须在本月31日前向该局注册。

他说，截至目前已有4000家酒店向关税局注册，但还有约10万家还未这么做，相信是故意拖延。

他今日在一马关税局慈善义骑推介礼上对记者说，该局不会延长注册期限，酒店业者必须即刻登录关税局网站进行线上注册。

“关税局将从下周开始，通过‘手牵手’计划前往酒店协助业者注册，如果有问题，请致电关税局，我们可以上门协助你注册。”

询及摩铁（motel）与民宿的注册情况，苏布马廉指出，民宿业者基本上同意注册，但存在一些必需获解决的技术课题，关税局将在本月28日与民宿代表举行讨论会。

“至于摩铁，他们没有提供完整的资料，但根据法律，任何人若拥有5房及以上，不论星级都须注册。”

他说，关税局在现阶段并不会在限期后，对仍未登记的业者采取强硬的态度，反之是要求他们与关税局合作。

针对6名关税局官员疑似协助黑社会走私毒品到我国被捕一事，他说，关税局正展开内部调查，并等待警方完成调查。

他也强调，大马不是走私活动的中转站，关税局录得许多的充公案件，尤其是在最近。

他说，这可归功于关税局与国内外情报单位的紧密合作，以及公众所提供的情报。

“我要强调的是，我们在大马展开许多的充公行动，并不一定代表大马是中转站，一些邻近的国家知道此事（走私），但他们没有投报或采取行动，我们知道了，就采取行动。”