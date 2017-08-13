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首長：讓內陸與世界接軌 將推氣球衛星改善通訊

发布于 August 13, 2017
砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里与夫人拿汀阿玛祖玛安妮为第6届健康嘉年华活动主持开幕仪式后与众出席者合摄。
砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里与夫人拿汀阿玛祖玛安妮为第6届健康嘉年华活动主持开幕仪式后与众出席者合摄。

（本报美里12日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里指出，他非常重视先进科技的运用，故砂政府将推展气球卫星系统来改善内陆地区的通讯服务，举凡在内陆进行任何活动，仅需透过照片拍摄传送，即能略知一二。
他说，该气球卫星系统一旦启用将成为全球首个使用该科技的地区，同时也让乡民轻松地与外地接触，透过科技的便利与世界各地接轨。
阿邦佐哈里披露，该项气球卫星系统计划将于本月杪在巴南内陆弄山进行推展，届时也顺道出席在马鲁帝进行的巴南龙舟赛盛会。
他是今早出席由三林集团与丹斯里丘德星基金会、美里医院、美里卫生局、美里牙科部、美里药剂单位、美里第二十马来兵营及诗巫的第九步兵营，在位于三林集团的10公里营联合举办的第6届常年健康嘉年华活动主持开幕仪式上致辞时，如此表示。
“我要感激前首长丹斯里阿德南所留下的团队，让他拥有稳健的基础与强大团队达成目标，并坚信能更加准确得一击即发。”
他指出，树木为人类提供了氧气，否则人类早就因缺氧而一命呜呼，而人类则呼出二氧化碳，这也成了树木的需求。这两者各自取舍都是互补，这是一种大自然生态的自然循环。
阿邦佐哈里鼓励木山公司做实验提动森林工业，根据该科技的应用来抽取树木的精华培育新苗，加速成长和达成需求量，这也将直接减少砍伐树木的程序，更是保护了提供氧气的原始森林。
他表示，他已要求首相纳吉拨款补修砂拉越州内多达450间已损坏不己的学校，更对后者声明如果缺钱将可向砂政府借，惟这一定要还。他称，前首长阿德南曾提过有学校掉入河内，这情况真的好糟糕。
他披露，砂拉越将高山木材税从原本每立方米80仙调高至50令吉，让砂基金局原本获得900万令吉木材税增至3亿令吉，目的是让砂基金局将有关木材税收入拨备充作教育基金，让有意攻读生物科技系申请的奖学金顺利升学，并在未来学成归来后效力于砂政府，或前往各大木材公司就职，希望能够对行业的发展有所帮助。
另一方面，他也说，三林集团推行的健康嘉年华活动为偏远的郊区村民提供免费的医疗服务，履行了企业社会责任，照顾本地居民，协助偏乡居民健康与医疗协助，改善村民的生活及负担值得赞扬。借由健康活动之持续推行，增加民众对疾病的认识，进而关心疾病。
他强调，注意自身的健康很重要，呼吁大家重视自身健康。

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