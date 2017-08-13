美弗吉尼亚州“另类右翼”集会引发暴力冲突 当地宣布进入紧急状态

美国弗吉尼亚州州长特里•麦考利夫12日宣布该州夏洛茨维尔市进入紧急状态，以应对“另类右翼”集会引发的暴力冲突。

弗吉尼亚大学所在地夏洛茨维尔市本是一个宁静的小城，但最近两天平静却被“另类右翼”集会打破。一场名为“团结右翼”的集会原计划于12日中午举行，但参加集会的白人民族主义者和反对者皆提前到达集会地点解放公园并发生暴力冲突。

据夏洛茨维尔市的官方推特称，有两人在冲突中因受伤严重被送医，但目前没有生命威胁。同时，当地警方已经宣布解放公园的集会为非法集会，要求参与者和抗议者迅速离场。现场照片显示，警方已经开始实施逮捕。

11日晚间，已有数百名举着火炬的白人民族主义者在弗吉尼亚大学及附近游行，并与反对者发生冲突。这些白人民族主义者的口号有“白人的命也重要”、“你们不会取代我们”，还有与纳粹相关的口号“鲜血与国土”等。

警方当晚赶到现场后宣布这是非法集会，并以袭击和破坏秩序为名逮捕了一人。弗吉尼亚大学校长特蕾莎•苏利文12日发表声明，强烈谴责11日晚间的游行，并称有数人受伤，其中包括一名校警。

麦考利夫12日在官方推特上称，过去24小时发生的这些行为和言论不可接受、必须停止，言论自由权并不意味着可以实施暴力。麦考利夫宣布夏洛茨维尔市进入紧急状态，以应对“另类右翼”集会引发的暴力冲突。

弗吉尼亚大学也已经宣布取消了当天所有的活动，不过医疗中心仍然开放。

据美国广播公司报道，自从夏洛茨维尔市决定将罗伯特•李将军的雕像从解放公园移走后，该市就成为白人民族主义者和反对者所聚焦的地点。今年6月原来的李公园被重新命名为解放公园，但李将军的雕像至今仍留在公园内。李将军是美国内战期间南方联军司令。