萬勿錯過 街頭賽車嘉年華

（沙亚南11日讯）万勿错过 TOYOTA GAZOO Racing 街头赛车嘉年华！

万众瞩目的TOYOTA GAZOO Racing (TGR)赛车节即將在峇都加湾体育馆掀开序幕，全马来西亚各地的追星一族，赛车迷以及漂移爱好者都会在这个周末齐聚一堂，不想错过精彩赛事还有著名本地艺人的话千万不要错过这个难得机会！

TOYOTA GAZOO Racing (TGR)赛车节在整个周末精心编排了一连串紧张剌激的赛车活动，包括明星艺人亮相、美食和举办各种设有精美奖品的游戏，而在现场你也可以听到让人热血沸腾的引擎咆哮声还有观众的欢呼声，预计这个赛车节会有超过1万名观众到场支持！

首届Vios挑战赛肯定成为周末的压轴节目。这项挑战赛分为3个组别，每场比赛时限为25分钟。40辆经过特别调校改装的丰田Vios将在赛道上竞逐，参赛车手将使出浑身解数，发挥最佳的驾技，预计这将会是一场龙争虎斗。其中，最受瞩目的莫过于Promotional组比赛，因参赛车手皆为本地著名的明星艺人如Fattah Amin、Shukri Yahaya、Diana Danielle、Janna Nick、Geraldine Gan、Danny Koo、Venice Min和Shawn Lee。

Vios挑战赛的另外两个组别为Sporting组和Super Sporting组，前者参赛的18名车手都是在最近从Vios挑战赛特别驾驶教室毕业，而后者的12名参赛车手皆为国内顶级赛车手，包括Boy Wong、Kenny Lee、James Veerapan、Syafiq Ali、Mark Darwin、Mitchel Cheah、Rocky Seow、Akina Teo和漂移王子Tengku Djan Ley。这些赛车手将在首届Vios挑战赛中一较高下，赛事现场必然会激情四射。

除了Vios挑战赛之外，原厂还安排了漂移活动将现场的气氛带入另一波高潮。汽车展示区在整个周末都会举办多场飘移表演，同时丰田车主俱乐部的会员们也有机会在现场观摩Vios进行的花式飘移表演，精湛的漂移技术势必让你叹为观止。

另外赛车节主要赞助商Toyo轮胎也邀请了日本D1飘移冠军Masato Kawabata和 Drift Muscle冠军Hideyuki Fujino作为压轴嘉宾。Kawabata目前以304.96公里/小时的速度成为飘移世界纪录的保持者，他将和他的Toyota 86车款展现出神入化的飘移技巧，如果你是漂移的爱好者就千万不能够错过这个千载难逢的机会。

家长们担心小朋友在整个赛车节中会无聊吗？不需要担心，因为主办当局也在现场安排了非常多老少咸宜的活动，包括舞蹈及啦啦队表演、乐队现场演奏、舞台游戏、特别嘉宾亮相，你也可以获得和特别来宾合照的珍贵机会。

8位参加Vios挑战赛的明星艺人也会到来主要舞台和粉丝见面，各位粉丝可以和你喜爱的艺人进行互动还有近距离的接触，另外最为让人惊喜的是被选中的幸运儿可以让你喜爱的明星赛车手以Vios TGR赛车载着你在Batu Kawan赛道体验Vios TGR的性能还有明星赛车手的驾驶技术。

最后就是Media Prima的Drama Sangat 巴士巡回艺人也将在现场和所有参加赛车节的民众共襄盛举，在现场Drama Sangat 巴士巡回艺人除了会和粉丝见面之外也会在现场分派纪念品，对于各位艺人的粉丝来说可以和心仪的艺人见面机会确实很难得！

当你选购任何的丰田车款你都可以参加由丰田举办的即买即赢(Buy & Win)促销，你将有机会赢取东京车展的旅程，或赢取一辆设计灵感来自Vios挑战赛的崭新Toyota Vios Sport Edition。

TOYOTA GAZOO Racing (TGR)赛车节入场免费，开放时间为8月12至13的中午十二时开始一直持续到晚上八时正。

关于Vios挑战赛的最新消息以及详情，你可以登录TOYOTA GAZOO Racing Malaysia网址http://toyotagazooracingmalaysia.com.my/ ，或追踪TOYOTA GAZOO Racing Malaysia的Instagram或Facebook专页。