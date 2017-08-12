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“一帶一路” 中馬經貿論壇

发布于 August 12, 2017

（广州11日综合外电报道）2017年8月9日，“一带一路中马经贸经贸论坛”在广州隆重召开。

本次活动，马来西亚高度重视，派出马来西亚驻广州总领事馆投资领事、马华公会中央宣传局、马华公会中央委员、马来西亚吉打州市议员等官员出席论坛活动。当天，中国商业经济学会、一带一路文化商贸促进会、广东省商业联合会、广州市商业步行街商会的代表以及近200名企业家共同出席活动。

今年5月3日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的马来西亚总理纳吉布。习近平指出，中马两国是隔海相望的近邻，更是相互信赖、相互尊重、合作共赢的好朋友、好伙伴。

当前，中马关系处于历史最好时期，“一带一路”战略的实施，为我国企业走进马来西亚创造出了难得的历史机遇。

马来西亚巴生港自由贸易区位于马六甲海峡正中央，是一带一路海上丝绸之路的必经之地，地理位置优越，巴生港定位为中国和东盟国家之间的采购及分销中心，地理位置沿着马六甲海峡是世界上繁忙的航运线，它将成为东南亚作为一个域分布和转运东方和西方之间的交通结合点。米尔国际公司响应“一带一路”的要求，通过长达一年的全方位调研论证，承担起对接当地政府、承担起帮助中国企业走进马来西亚、走进巴生港自由贸易区的重要角色，搭建平台，采取更加灵活实用的方式，实现精准对接“走出去”。

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