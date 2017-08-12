領會美酒美食絕妙搭配 姑蘇廚藝雪梨風之夜

受邀嘉宾合影于“雪梨风之夜”名美食交流品酒会上。前右2起分别为诗巫姑苏厨艺餐饮联谊会名誉顾闻庄约瑟、台湾专业品酒师郑光钦及筹备会主席王晶晶。右6及7为主席黄世渊伉俪。

（本报诗巫11日讯）经典单一麦芽威士忌搭配丰盛的中式餐点，诗巫姑苏厨艺餐饮联谊会“雪梨风之夜”名美食交流品酒会，让人充份领会美酒与美食的绝妙搭配，从而提升生活品味！

而来自台湾的专业品酒师郑光钦，也受邀到现场与出席者分享如何品鉴单一麦芽威士忌（Single Malt Whiskey），以及与调和威士忌（BlendedWhiskey）在生产与口感上的差别。

同时，郑光钦也让大家了解各种有关威士忌生产酿造，以及瓶上注明的年份等标签资料阅读，进而懂得如何选择一瓶好酒。他说，威士忌的历史至今有500年，并从爱尔兰流传至苏格兰。

他强调，苏格兰生产的威士忌，最强调也最坚持的是橡木桶的采用。设在英格兰郊区的酒庄对此要求十分严谨，甚至橡木块的砍伐、晾干、烟薰等过程皆自行处理，才能生产一个好的酒桶。

“与调和威士忌全然不同的是，单一麦芽威士忌只采用一种大麦做为原料，且强调同一间酒厂生产酿造，否则即无法符合单一麦芽威士忌的严格标准，更无法标签酒类等级为单一麦芽威士忌。”

他重申，如何鉴别一支威士忌的品质，除了看生产年份，还可以看酒液颜色，基本上是颜色愈深愈好。此外，亦须透过观其色、闻其香、尝其味的方式品鉴好酒。

举起酒杯轻轻摇晃，让酒味散发，再仔细闻闻酒香味，可以闻出威士忌尤其是雪梨桶的可可的甘、巧克力的甜，或鲜甜的乌梅味，或一丝烟薰味等香气。最后，浅尝一口威士忌，让酒味在口中轻柔荡漾，再缓缓吞下，威士忌的独特与美好显露无遗。

除此之外，郑光钦也与大家分享威士忌的收藏与投资价值的关键因素，在于威士忌的品牌、话题性及稀有性。而顶级与经典的威士忌，往往在数年后，因着买家的炒作与产品的稀有性，价值可以提升数倍，甚至逾10倍之多。

昨晚这场甜美的“雪梨风之夜”，品尝的4瓶威士忌皆为酒中经典，且价格不菲。其中包括全球龙头名牌，有威士忌“劳斯莱斯”称号的麦卡伦12年单一麦芽威士忌，强调PX雪梨的格兰杰12年单一麦芽威士忌，近年来MMA单桶原酒威士忌竞赛常胜军的指标老酒格兰多娜18年单一麦芽威士忌，以及1991至2014（22年）单一年份单桶原酒。

值得一提的是，这支1991至2014（22年）单一年份单桶原酒，乃比赛专用的威士忌，且这一个雪梨桶原酒仅有189支，口感香浓馥郁，人们极少有机会可以品尝。

黃世淵：東方生活智慧產物

適量品酒活血散寒

（本报诗巫11日讯）“我们的生活中有太多忙碌的事，需要放缓脚步，用心来领受生活中的美好，体验新鲜人事物所带来的惊喜与正能量冲击。”

诗巫诗巫姑苏厨业餐饮联谊会主席黄世渊昨晚在该会“雪梨风之夜”名美食交流品酒会上受邀致词时，提出了上述看法。他说品酒会的诞生就有着这样的意义，并希望大家好好的放松自己，愉快地品酒。

“举办这场别开生面的品酒会的目的，是想借着这样的活动，让餐饮业同行有机会可以聚集在一起，大家一边品酒的同时，还可以互相交流经营餐饮业的心得，同时也互相交流厨艺。”

黄世渊强调，适量的品酒，可以活血散寒，促进血液循环，这也是东西方代代相传的人类生活智慧与产物。

“东方有千年的酒窟，酿制了闻名中外的名酒。我们熟悉的女儿红、二锅头、花雕酒、八补酒，无论是品酒还是用来给产妇坐月子、补身子，都是很好的酒。”

与此同时，他指出，西方人除了麦酿的啤酒外，用葡萄酿制的葡萄红酒更是受到全球爱酒者的热爱与追捧。红酒也成了身份与品味的代表物，有些限量版的红酒的价值更是叫人惊叹！

“在我们的诗巫，还有华人私家酿制的福州红酒，用来煮鸡汤面线，人人都爱吃。而伊班同胞酿制的米酒（TUAK），更是迎接宾客及民族文化的象征性代表。”