青少年懷孕援助手冊 砂先行於全國州屬

砂一站式青少年怀孕委员会主席兼砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（坐者）主持青少年怀孕援助手册及青少年妈妈注册卡推展礼。

（本报古晋11日讯）砂拉越先行于全国其他州属，成为首个推出青少年怀孕援助手册及青少年妈妈注册卡的州属，援助手册将作为各相关部门的参考，以有系统化及清晰的方式去确认青少年怀孕问题，并作出应对；而青少年妈妈注册卡内将附上有关青少年的重要资料，方便各部门官员在提供协助时进行参考。

砂一站式青少年怀孕委员会主席拿督陈赛明透露，青少年妈妈注册卡将设一式三份，1份给青少年妈妈保管，2份由委员会及相关的单位保管。

也是砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长的她今午主持青少年怀孕援助手册及青少年妈妈注册卡推展礼，在会上致辞时披露，州内青少年怀孕案件从2011年至2016年间，降低了33.0%。

“其中，案例降低最显著的地区为加帛，从2013年373宗降至去年的134宗，斯里阿曼也从2013年的143宗，降低至去年的35宗。”

另外，她指出，砂一站式青少年怀孕委员会已经委托砂拉越大学从9月开始，在加帛展开一项调查性研究，了解导致青少年怀孕问题出现的原因。

“选择加帛作为研究，因为加帛在这之前的青少年怀孕问题较为严重，是全砂之冠。不过，在努力下，加帛的青少年怀孕案例已较之前降低，但我们还是希望有更多的进步。”

此外，陈赛明表示，该委员会也委托卫生局旗下，作为第一线的医护人员从今年8月开始，针对所接触的怀孕青少年进行资料收集，方便该委员会从所收集到的资料去分析什么原因导致青少年怀孕问题的发生，譬如涉及的青少年是否来自破碎家庭、年龄层、学历、背景、收入等。

“现在我们所处理的案件中，肇因各异，所以我们未能就青少年怀孕问题作出一个整体的概论。”

她说，一旦了解到造成青少年怀孕的主要原因，该委员会就可以作出合适的福利援助，包括教育、子女监护、金援及未雨绸缪，推展不同的意识醒觉或防范性措施。

“另一个我们关注的问题是，青少年怀孕随之而来的是辍学，一旦辍学，就会有关青少年妈妈的前途及诞下的子女有影响。虽然也有一些青少年妈妈继续学习，但非常少。”

陈赛明认为，虽然砂州的青少年怀孕案例有降低的现象，但与其他州属相比还很高，因此还有继续进步的空间。

同时，她引述统计资料补充，砂州青少年怀孕案例中，选择不结婚的有增加的迹象，去年54.1%的怀孕青少年没有结婚。不过，她强调，无论怀孕的青少年是否选择结婚，都不是最好的结果。

“最好的结果是，不要在这么稚嫩的年龄，特别是学业未完成的情况下怀孕成为人母。”