付吉軍：傳承中國文化 福州人作出重要貢獻

世福总会长吴换炎在众人陪同下移交纪念品予总领事付吉军。

（本报古晋11日讯）中国驻古晋总领事付吉军表示，福州人无论走到哪里都有强大的力量，为当地经济社会，中国文化传承作出重要的贡献。

他今日上午，首要出席古晋福州公会宴请世福总会长等人午宴上，致词时发表谈话。

他说，世福总会长吴换炎也在中国大陆有很多投资，并担任很多社团重要职务，包括政协等方面。

而古晋福州公会在促进地方社会经济发展及文化传承都发挥重要作用。

古晋福州公会成立至今20余年，如今也开始建新会所，经营有道。

因此，他希望世福在总会长领导下，在未来也达到团结福州同乡及中国发展方面做出更大贡献。

吳換炎率團訪古晉 福州公會盛情款待

（本报古晋11日讯）新任世福总会长吴换炎及部分委员前来古晋拜访，获得古晋福州公会盛情款待。

古晋福州公会署理会长王长福今日上午携同吴换炎等人前往巡视位于古晋4哩半古晋城市广场（Kuching City Mall）的古晋福州公会新会所工地。

一行人也同时在会所工地前合影留念。

王长福在午宴上致词时表示，希望古晋福州公会和世福双方在将后在投资方面可以互相配合。

针对该会于今晚举办的双亲节晚宴，他称，有关晚宴意义深重，因为福州同乡不论走到哪里都是一家人。

而福州同乡更是积极推广孝道，发扬福州人精神。

同时，他也赞扬中国驻古晋总领事付吉军一路以来关心福州同乡在东马方面的发展。

具有規劃性辦會理念 吳換炎贊福州屬會

（本报古晋11日讯）世界福州十邑同乡总会总会长吴换炎赞扬马拉西亚各个福州属会具有规划性的办会理念。

他今日中午与部分委员在古晋福州公会带领下，前往巡视该会新会所工地后，在午宴上致词时称，大马福州属会办会理念值得该会学习。

他指出，古晋福州公会成立至今已经数十年之久，这些年来可谓经理了许多酸甜苦辣。

不过，该会却依然能坚持到今日，且也把公会越办越好，这是值得学习的地方。

吴换炎说本身与古晋福州公会会长拿督余志豪联络，并指有信心能与后者一同搞好世福。

另一方面，他也希望中国驻古晋总领事，可多加关照马来西亚福州人属会，特别是在中国有大活动及会议举办时，可争取更多名额供各属会代笔参与。

他希望，古晋福州公会新会所大楼可尽早开工，并表示若有时间必定会争取出席奠基礼。