美里河婆同鄉會 明樂齡聚餐慶生會

（本报美里11日讯）砂拉越美里河婆同乡会本月份乐龄聚餐庆生会，将於本月13日（周日）上午10时正於该会怡和路会所三楼举行。所有8月份生日会员受邀出席一齐切生日蛋糕，共渡欢乐时光。

该会会长刘汉辉及乐龄主任蔡真才促请乐龄组员珍惜每个聚会和庆生会，也希望已达到乐龄年龄者踊跃加入乐龄行列，让乐龄组聚会更温馨热闹。

此次聚会之轮值工作小组成员为刘奕萍、彭小奉、张尤发、张文菁、蔡例芸

该会妇女组烹饪小组8月份由第5组负责他们是张秋华、李燕玲、李秀梅、张毓芳。

以下为8月份生日者名单：丹斯里拿督巴杜卡蔡幼兰、蔡耿光、杨梦容、杨丽珍、蔡素兰（佑妹）、黄碧卿、蔡玉花、刘秋兰、贝允、杨传亮、杨赛昭、曾锦辉、李文见、张文生、温开财、蔡细翠、李耀章、蔡振新、杨赛菊、杨惠珍、蔡德松、杨佳胜、温秀凤、陈炳仁、蔡玉莹、李文秀、陈丙群、曾进运、邱云山、吴亚福、贝南利、黄学勤、贝伟族、蔡宋、张卓杰、贝建强、李羡玉、黄明生、张德亮、丘秋菊、蔡运来、刘国平、蔡雪娇、曾兰美、罗顺花、杨桂莲、杨平国、蔡 顺定、杨裔醒、张猷金、杨陆庭、蔡财达、邓益添、张美兴、刘少胜、刘道永、陈志光、刘葵花、张伟琴、蔡秀清、李长国、温京国、杨 惠英、杨裕贵、刘道华。

理事/执委：张伟和、李秀梅、李兰凤、蔡例芸、蔡文兴、尤美兰、张 月娇