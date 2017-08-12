警偵破毒品案 馬來公務員被捕

（本报古晋11日讯）西连警区日前侦破一宗毒品案，一名马来公务员因涉及运毒遭逮捕！

西连警区主任阿斯旺迪今日召开新闻发布会时表示，该警区于本月8日晚上10时携手肃毒组，透过民众情报提供下在西连巴刹一带逮捕5名年龄介于18至35岁的马来吸毒者。

他指出，其中1人身上拥有吸管包裹的0.5克冰毒，另外4人在尿液检测也呈冰毒阳性反应，因此，警方当场将5人逮捕并扣留。

此外，警方也在本月9日凌晨1时15分，警方同样在可靠情报下，成功在西连一带将1名贩毒者逮捕，对方还是36岁的马来公务员。

阿斯旺迪指出，警方在该名公务员身上搜出一包2克冰毒，因此，该名公务员是在拥有毒品情况下遭逮捕。

他说，所有落网的嫌犯是在抵触1952年危险毒品法令第12（3）条文、及第15（1）（a）条文下扣留4天进行查办。

据了解，该名落网公务员来自古晋，于古晋的公共领域服务达7年，除了在2007年起吸毒外，也在过去5个月内分别于古晋和西连活跃进行小量运毒活动。

“经一番调查，嫌犯涉及运毒活动目的除了可享获高酬劳外，另一原因是嫌犯的毒瘾作犯，因此答应成为跑腿运毒予买家。”

值得一提是，该名公务员嫌犯也曾涉及2宗汽车偷窃案。



