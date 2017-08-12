砂網協未來3個月 辦數個國際賽事

（本报古晋11日讯）砂网球协会未来三个月将在古晋举办多项全国性及国际性赛事，吸引数以百计，来自国内外的网球选手到古晋竞技切磋。

这些赛事包括9月13日至17日举行的“第12届亚洲网球联盟14岁以下亚洲巡回赛”、10月10日至15日举行的“第30届砂首长盃青少年巡回赛（第三级）”、10月16日至22日登场的“国际网球联盟国际职业巡回赛”及11月8日至12日登场的“2017年云顶网球全国巡回赛-砂拉越公开赛”。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林透露，“第12届亚洲网球联盟14岁以下亚洲巡回赛”估计会吸引来自12至13国约100名10岁至14岁的青少年选手参赛。

“‘第30届砂首长盃青少年巡回赛（第三级）’估计吸引220至250名来自25个国家的选手参赛；‘国际网球联盟国际职业巡回赛’料吸引约80名来自15个国家的选手参加。”

至于“2017年云顶网球全国巡回赛-砂拉越公开赛”，阿都卡林今日接受砂网球协会理事们的礼貌拜会后在新闻发布会上表示，这是砂拉越首次举办这项赛事。届时，将会有许多马来西亚的顶尖网球选手及6至7个国家的选手参与该项比赛。

砂网球协会会长拿督刘清永表示，砂拉越拥有非常理想的网球体育设施及环境条件，所以该会在竞标赛事是都有一定的优势。同时，他也希望透过网球运动的影响力，帮助砂拉越在国际间打开知名度。

此外，刘清永透露，来自古晋的砂拉越网球“一姐”蔡安萍（22岁）及另一名男网球选手阿兹里玛祖基（23岁）将代表我国出征东运会。