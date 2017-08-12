聯邦沒照顧還要剝奪 砂要30%旅遊稅

砂网球协会理事在会长拿督刘清永（左3）的率领下，礼貌拜会砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林（左4）。

（本报古晋11日讯）砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林表示，砂拉越和沙巴两州的旅游宣传很多都是由州政府自己进行，马来西亚旅游局并不完全协助宣传砂拉越和沙巴，如今联邦政府又在砂拉越征收旅游税，并且只分给砂拉越10%旅游税税收，对砂拉越而言有欠公平。

因此，他指出，砂拉越要求最起码获得30%或以上的旅游税税收分配。

“在这之前，我们被告知旅游税收将在三区之间作分配，即沙巴、砂拉越及西马。不过，最近的公布又有了新变化，根据新的公布，每一间房间每晚被征收的10令吉旅游税中，1令吉归酒店所在州属所有。”

他认为，最新的宣布与最初的决定有非常大的落差，而沙巴和砂拉越州政府已经表达了对新决定的不满，因为旅游宣传很多都是由州政府自己进行。

“遗憾的是，马来西亚旅游局不完全协助宣传沙巴及砂拉越。那也是砂旅游局成立的原因，以负责宣传工作。”

阿都卡林今日接受砂网球协会理事的礼貌拜会后，在新闻发布会上受访时强调，既然旅游税是在推广旅游的目的下推展，联邦政府又在砂拉越征税，那严格来说，从砂拉越征收到的旅游税收应该还给砂拉越，虽然砂拉越大方的与联邦政府分享 ，不过也不能只给砂拉越10%。

“10令吉中只分配给我们1令吉，对我们来说是有欠公平的，所以我们要求最起码分配给我们30%，或以上。”

较早前，他说，旅游税已经在国会上被通过并被联邦政府发布于宪报，而旅游税征收归财政部管，关税局负责收集旅游税。不过，他提醒联邦政府，在旅游税正式上路前，有必要知会酒店业者，让酒店业者了解整个程序，因为是酒店及住宿业者提供向游客征收旅游税的协助。

“我不太肯定酒店业者是否有足够的时间去准备迎接9月1日上路的旅游税机制。不过，既然联邦政府已经下达指示，我相信酒店业者会遵守有关指示。”

阿都卡林也补充，关税局砂分局将于本月22日与马来西亚酒店业者协会砂分会召开会议，以汇报旅游税的征收程序。