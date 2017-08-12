今赴石隆門10甘榜 砂獸醫局展注射疫苗活動

（古晋11 日讯）砂兽医服务局将于明日前往石隆门的10个甘榜，展开狗只注射疫苗活动，以预防狂犬病在石隆门蔓延。

今日，该局的110名前线人员也已完成第二次及第三次注射疫苗活动。

截至目前，该局总共为人们宠物注射疫苗的累计数量为2万9千884只，其中2万2千242只狗、7千597只猫、以及45只其他动物。

该局也提醒民众避免让家犬与野狗接触，不管家犬是否已经注射疫苗。同时，该局也呼吁民众观察宠物，如果出现异常行为或凶狠现象，包括怕光、流大量口水等，应该联络砂灾难管理与拯救委员会，电话：082-443991、447960，以寻求该局协助处理。

另一方面，砂卫生局今日再发现92宗被狗、猫咬案件，其中84宗是涉及自家饲养家犬或猫或宠物咬伤（43宗为狗、40宗为猫），另外8宗则是涉及被野狗野猫及其他动物咬伤（4宗为野狗、3宗为野猫、及1宗为老鼠）。上述猫狗咬人案件当中，42宗发生在西连、3宗于斯里阿曼、35宗发生于古晋、22宗在三马拉汉。

这也让4月1日起至今日止，被动物咬的案件累计数据高达2千零62宗，同时，截至目前，882人已经获得注射疫苗。

砂卫生局也呼吁自4月1日起有被猫狗咬伤者，应该尽快前往邻近的医院或诊疗所寻求检察。该局也提醒民众若被动物咬，尤其是狗咬，因该立刻采用大量的清水即肥皂清洗伤口15分钟，然后尽快到附近的诊疗所或医院求医。