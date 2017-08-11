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美防長向朝發最後通牒 停止步向毀滅行動

发布于 August 11, 2017

（华盛顿10日综合外电报道）美国国防部长马蒂斯周三（9日）使用强硬字眼，向朝鲜发出最后通碟，警告朝方立即停止发展核武，并“停止考虑采取会导致政权覆灭及人民被毁灭的行动”。
马蒂斯在总统特朗普严正警告朝鲜后，发表声明表示：“朝鲜必须选择停止自我孤立，同时放弃研发核武。”马蒂斯其后又大派定心丸，指北朝政权将继续被美国压倒，其展开的军备竞赛及冲突亦将会以失败告终。
马蒂斯又指，在朝鲜问题上他更倾向以外交手段解决，指出军事行动可能会产生灾难性的后果，呼吁朝鲜与国际社会携手合作解决问题：“（朝鲜领袖）金正恩应该重视认为朝鲜为世界安全及稳定带来威胁、来自世界各国及联合国的共同声音。”
总统特朗普周三早上发表连串twitter贴文，并重新上传一段视频，确认他一天前曾警告平壤，若该国继续威胁美国，会面临世界前所未见的“烈焰怒火”。他说，他上任总统后的第一度命令，是“翻新和现代化”美国核武库。特朗普在贴文中表示：“希望我们永不会使用这力量，但我们从来没有出现不是全球最强大国家的时候。”
暂时未知特朗普拥有甚么证据支持他有关核武的说法。白宫只指出，特朗普上任头数天曾签署命令，指示进行审查，以确保美国核威慑力量“是最新的、强劲的、具灵活性、适应能力强、及做好准备”，以及针对21世纪威胁。另外，有白宫官员透露，特朗普虽然曾在近日闭门会议中使用过“烈焰怒火”的用词，但未曾向团队表示会在演说上使用；白宫发言人桑德斯则强调，其演说的论调及方向均有与团队商讨。
较早前，美国国务卿蒂勒森表示，最新的发展并不显示美国已更为靠近以军事选择应付朝鲜危机，并无任何迫在眉睫威胁。他说：“美国人民晚上应该可以睡个好觉，过去24小时我见不到局势发生巨大变化。”

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