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美國成世界之霸 王豐：因美國避境內打戰

发布于 August 11, 2017
美国总统特朗普。
美国总统特朗普。

（华盛顿10日综合外电报道）朝鲜半岛紧张局势急遽升高，朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普隔海互杠，全球陷核战忧惧。作家王丰认为，金家王朝骨子里存在着好战因子。但朝鲜这国家的命，其实是中国人帮它捡回来的，若不是中国人民志愿军参战，金家王朝早就完蛋了。另外，王也提及，从中华民族兴亡的角度思索，我们应该避战。因美国之所以能成为今日世界之霸，就是在过去两百多年历史中，美国总是避战-避免战争在自己国境内打。
王丰表示邻近我国的亚洲两个“四战之地”，中印边界，朝鲜半岛，同时面临摊牌危机。而中国当前最棘手的，除了朝鲜半岛，还有印度阿三，如果东海再有波动，那就是三面作战了。至于台海，那就更不敢想下去了…。
而打仗，对老一辈中国人而言，是家常便饭。王丰说“我们上一代就是在忧患战乱中成长壮大的。我们听过老人家讲述过许多战争年代的苦难，悲苦，只是，我们从未身历其境，我们希望战争永远只存在历史之中。”
从中华民族兴亡的角度思索，王丰认为“我们应该避战。”因为美国之所以能成为今日世界之霸，就是在过去两百多年历史中，美国总是避战-避免战争在自己国境内打，争取战争在别人的国境内打，而美国赚净军火发净战争财。别人数尸体，老美点钞票。

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