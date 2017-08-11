強姦雞姦15歲女兒面對626控狀 耗6句鐘檢控獸父

（布城10日讯）兽父涉嫌多次强奸鸡奸未成年的15岁亲生女儿一案，在耗时约6句钟后，控方终于完成检控程序，被告在乱伦、性侵、性虐待及违反自然性行为罪名下，共面对626项控状！

当中鸡奸控状占594项，除了乱伦最高刑罚为30年与鞭笞外，其余罪刑最高刑罚为监禁20年或鞭笞，这意味着，被告一旦所有罪名成立，刑罚也分开执行，可被监禁最高1万2530年及鞭笞。

36岁被告对所有罪状皆否认有罪，他仅向法官杨扎丽达提出“求情”，但未提出实际理由，主控官艾米莎兹瓦妮则以案情严重，担心被告逃跑及案中受害者为其亲身女儿为由，唯恐被告骚扰受害者而提出反对，法官较后也拒绝被告保释出外，并择定9月18日过堂。

本案法官为杨扎丽达，主控官为艾米莎兹瓦妮与诺达丽娜副检察司。被告没有律师与家人陪同。

被告面对的控状中，2017年性侵儿童法令14/16条文下的控状有30项、刑事法典第376A乱伦条文，并与376（B）（未满18岁者进行性交易条文）同读下面对1项控状、以及2016年儿童法令第31 (1)(b)条文下，面对1项性虐待儿童控状及594项为刑事法典第377（c）违反自然性行为。

与昨天同样身穿灰色T恤与浅色牛仔裤的被告是一名信托基金代理，他于今早8时40分被押送到法庭。他昨日已被控上布城儿童性罪案法庭，但由于控状太多，法庭在昨天完成182项控状，其余444项控状则在今天中午12时前完成，并一度休庭两次。

昨天已完成宣读的控状为在2017年性侵儿童法令（792法令）第14/16条文下的30项控状、刑事法典第376A条文，并与376（B）（未满18岁者进行性交易条文）同读下的1项控状、以及2016年儿童法令第31 (1)(b)条文下的1项性虐待儿童控状。

第1项控状：在今年1月1日至7月21日期间，在双溪威住家性虐待15岁女儿，抵触2016年儿童法令31(1)(b)条文，可被判处不超过5万令吉或监禁不超过20年，或两者兼施。

第2项控状：被告被控在今年7月21日下午2时在住家强奸女儿，抵触刑事法典第376A条文，并与376（B）（与未满18岁者进行性交易条文），一旦罪成可判监禁最高30年监禁与鞭笞。

第3项至32项控状：被告被控在2017年7月11日至20日期间，清晨6时至11时之间，在双溪威住家的主人房性侵15岁的女儿，抵触2017年性侵儿童法令（792法令）第14/16条文，一旦罪成，可被监禁20年或鞭笞。

第33至626项控状：被告从1月1日至9日，1月20日至7月20日期间，在双溪威住家的主人房，清晨6时至7时之间，下午1时至2时之间及晚上11时至午夜12时之间鸡奸女儿，抵触刑事法典377(c)违反自然性行为的控状，一旦罪成可被判处最高20年监禁与鞭笞。