首页 新闻 国内新闻 凌晨4時通過防罪法修正案 哈迪動議 本季無緣辯

凌晨4時通過防罪法修正案 哈迪動議 本季無緣辯

发布于 August 11, 2017

（吉隆坡10日讯）国会挑夜灯至清晨4时30分以通过《2017年防范罪案法令修正案》，哈迪私人法案动议无缘在本季国会辩论。
国会下议院本季会议今天进入最后一天，根据今日国会议程，原本有6项政府法案需于今日寻求通过，但上午10时国会正式召开时，国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法起身宣布，政府决定将4项法案挪至下季国会。
这也意味着仅有国防部提呈的《2017年武装部队基金法令修正案》及财政部提呈的《2017年马来西亚证券监督委员会法令修正案》需于今日寻求国会的通过。
根据原有议程，除了《2017年武装部队基金法令修正案》及《2017年马来西亚证券监督委员会法令修正案》，今日尚有财政部提呈的《2017年印花税法令修正案》、交通部提呈《2017年马来西亚航空法令修正案》、国内贸易、合作社及消费人事务部提呈《2017年马来西亚知识产权法令修正案》，以及人力资源部提呈《2017年就业保险法案》需在今天寻求国会的通过，但随着慕斯达法的宣布，上述4项法案已挪后至下一季议会。
除了2项政府法案需在今日的议会寻求通过，政府也在今日提呈3项动议，这3项动议皆来自财政部，动议有关《1967年关税局法令》、《1976年国产税法令》及《2014年商品及服务税法令》。
哈迪动议提前至第6
至于备受国人关注，由伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺提呈的《1965年伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》（355法令修正案）动议则排在今日议程的第10项，但随着政府宣布挪后4项法案后，哈迪的私人法案动议就往前移至第6项。
由于今日是本季国会的最后一日，根据议会常规，国会优先处理政府法案及政府动议，再加上来自国阵成员党的消息指，在本季国会复会前的国阵例行汇报会会议，首相拿督斯里纳吉并未提及哈迪私人法案动议，这也意味着这项私人法案动议无缘在本季国会辩论。
另一方面，为了让部分政府法案通过，昨日国会不惜挑夜灯，以通过4项法案，包括备受争议的《2017年法律改革（结婚及离婚）法令修正案》。
昨日的国会是以停钟方式通过4项法案，即除了《2017年法律改革（结婚及离婚）法令修正案》，还包括《2017年商船法令修正案》、《2017年边境管制机构法案》、《2017年防范罪案法令修正案》。
据悉，国会下议院是于清晨4时30分通过《2017年防范罪案法令修正案》，才结束当日的议会。

  • d02

    謝賢談謝霆鋒離婚哽咽落淚

    81岁谢贤（四哥）经历两段婚姻失败，他感慨儿子谢霆锋都同样走上离婚之路。他接受郑绍康为奇妙电视主持的《天下第一Friend》节目访问时，哽咽说：“这个是我孤独老人的创伤，每时想起都…
    August 11, 2017
    0 second read
  • d01

    男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑

    “小甜甜”布兰妮9日于拉斯维加斯表演时，意外遇到惊魂插曲；据《US Weekly》报道，有名男子偷偷爬上舞台试图接近小甜甜，虽不知该男目的为何，但担心该男可能持有枪械，吓得小甜甜演…
    August 11, 2017
    1 second read
  • d03

    太陽唱失戀新歌惹分手傳聞

    韩国天团BIGBANG成员太阳将于本月16日推出新Solo专辑外，其世界巡回个人演唱会《White Night》，10日亦宣布加开香港、台湾、泰国等8个亚洲地区的场次，香港场将于9…
    August 11, 2017
    4 second read
载入更多相关文章

  • 強姦雞姦15歲女兒面對626控狀 耗6句鐘檢控獸父

    （布城10日讯）兽父涉嫌多次强奸鸡奸未成年的15岁亲生女儿一案，在耗时约6句钟后，控方终于完成检控程序，被告在乱伦、性侵、性虐待及违反自然性行为罪名下，共面对626项控状！ …
    August 11, 2017
    8 second read
  • 阿斯里（左3起）、陈德平示出警方所充公假勋章及假绶带等。

    酒店辦頒發儀式 逮“拿督”充公95假勛章

    （亚罗士打10日讯）55岁“拿督”在酒店办假勋衔颁发仪式，给95人授勋；5000令吉卖勋衔，还承诺受封者可得到政府工程的特别待遇。 …
    August 11, 2017
    4 second read

  • 與夫口角 趁子女外出 華婦燒檀香木自殺

    （槟城8日讯）华裔妇女因夫妻事争吵难解而郁郁寡欢，趁子女出外工作时，以胶纸封住门窗缝隙后，再烧檀香木自杀。 …
    August 9, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭