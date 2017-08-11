凌晨4時通過防罪法修正案 哈迪動議 本季無緣辯

（吉隆坡10日讯）国会挑夜灯至清晨4时30分以通过《2017年防范罪案法令修正案》，哈迪私人法案动议无缘在本季国会辩论。

国会下议院本季会议今天进入最后一天，根据今日国会议程，原本有6项政府法案需于今日寻求通过，但上午10时国会正式召开时，国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法起身宣布，政府决定将4项法案挪至下季国会。

这也意味着仅有国防部提呈的《2017年武装部队基金法令修正案》及财政部提呈的《2017年马来西亚证券监督委员会法令修正案》需于今日寻求国会的通过。

根据原有议程，除了《2017年武装部队基金法令修正案》及《2017年马来西亚证券监督委员会法令修正案》，今日尚有财政部提呈的《2017年印花税法令修正案》、交通部提呈《2017年马来西亚航空法令修正案》、国内贸易、合作社及消费人事务部提呈《2017年马来西亚知识产权法令修正案》，以及人力资源部提呈《2017年就业保险法案》需在今天寻求国会的通过，但随着慕斯达法的宣布，上述4项法案已挪后至下一季议会。

除了2项政府法案需在今日的议会寻求通过，政府也在今日提呈3项动议，这3项动议皆来自财政部，动议有关《1967年关税局法令》、《1976年国产税法令》及《2014年商品及服务税法令》。

哈迪动议提前至第6

至于备受国人关注，由伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺提呈的《1965年伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》（355法令修正案）动议则排在今日议程的第10项，但随着政府宣布挪后4项法案后，哈迪的私人法案动议就往前移至第6项。

由于今日是本季国会的最后一日，根据议会常规，国会优先处理政府法案及政府动议，再加上来自国阵成员党的消息指，在本季国会复会前的国阵例行汇报会会议，首相拿督斯里纳吉并未提及哈迪私人法案动议，这也意味着这项私人法案动议无缘在本季国会辩论。

另一方面，为了让部分政府法案通过，昨日国会不惜挑夜灯，以通过4项法案，包括备受争议的《2017年法律改革（结婚及离婚）法令修正案》。

昨日的国会是以停钟方式通过4项法案，即除了《2017年法律改革（结婚及离婚）法令修正案》，还包括《2017年商船法令修正案》、《2017年边境管制机构法案》、《2017年防范罪案法令修正案》。

据悉，国会下议院是于清晨4时30分通过《2017年防范罪案法令修正案》，才结束当日的议会。