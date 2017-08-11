酒店辦頒發儀式 逮“拿督”充公95假勛章

阿斯里（左3起）、陈德平示出警方所充公假勋章及假绶带等。

（亚罗士打10日讯）55岁“拿督”在酒店办假勋衔颁发仪式，给95人授勋；5000令吉卖勋衔，还承诺受封者可得到政府工程的特别待遇。

吉打州警长拿督阿斯里周四在吉打州商业罪案调查组主任陈德平警监陪同下在记者会上指出，哥打士打县商业罪案调查组是於本月9日，上午约9时30分接获情报指在米都一家酒店有举办假勋衔颁发仪式

他说，警方当天下午约1时30分在该酒店展开取缔行动，逮捕一名55岁印裔穆斯林男子，并充公65条绶带、65个勋章、5个纪念牌、1座纪念奖杯及1个仪式背景幕。

他说，该假勋衔颁发仪式是从上午8时至中午12时举行，约200人出席，包括95名（70名印裔男子及25名巫裔男子）获得PSRN（Pingat Setia Raja dan Negara）勋衔的受封者。

“受封者来自各不同的州属，年龄介于30岁至60岁，当中的他们是商人及退休公务员，他们必须要缴付5000令吉才可获得该勋衔，不仅如此主办单位还承诺他们在政府工程可获得特别待遇。”

此外阿斯里说，经过警方调查嫌犯也利用一个社团名字举办假勋衔颁发仪式，而该社团是有向社团注册局合法注册，只是该社团没有资格举办类似在王宫里所举办的颁发勋衔仪式。

他说，这已经是第2次发生，之前去年是在其他州属发生，在非法分子遭警方逮捕后，他们把非法活动转移到吉州。

他也说，警方援引刑事法典第419条文（假冒欺骗）调查此案，一旦罪成，可被判监禁最高7年、罚款或两者兼施。