陳梅恩：讓孩子學會思考 畢理開放日演出幼兒劇

毕理学院院长许钧凯（右1）等人与演员合影。

（本报诗巫10日讯）毕理学院幼教系幼儿剧场科目导师陈梅恩表示，幼儿戏剧主要是与生活连接，虽然从故事中有很大想象的空间，不过最终还是与现实生活进行衔接，“最主要的是，小朋友在戏剧中，可以学习生活中不同的情景，而这些或许是他们在未来会看到的。”

她称，幼儿们的生活经历十分有限，若是能够以这些情景透过剧本来表演出来，就能够让幼儿们预先思考在未来他们遇见相同的情况时，可以做出怎么样的反应，或是要以何种的心情去面对。

她指出，幼儿剧场其实也是可以让幼儿们学习预先思考及换位思考与同理心，“假设在戏剧中，是关于母亲与小孩，当幼儿在看这出戏剧时，由于母亲要表现出情绪，要对整个事件作出反应，因此在幼儿看完这部戏剧时，就会对母亲的角色进行思考，并且也会让幼儿在以后对母亲的态度有所改变。”

陈梅恩也表示，若是幼儿参与在其中演出，扮演母亲的角色就能感受到母亲的辛苦及角色的需求，故此不论是看或是演出，都能够让幼儿在同理心与思考上有所帮助。

她指出，她们于3月25日在学校的开放日上，有两场演出幼儿剧场，同时也在3月31日有另一场演出。她解释，这出戏剧的主题是“美女与野兽”，在经过排演后，她们认为可以透过剧团来让大众更加了解幼儿剧场。

陈梅恩表示，该系特别在该院的开放日演出幼儿剧场，目的是要让别人了解还有这样的一个机会，来让幼儿们跳脱电子产物，去听、看及参与一个故事。

她强调，对于幼教教师来说，是不希望幼儿们沉迷在电子产物上，因为电子产物只是让幼儿们停留在看的层面，并没有作出思考。

她解释，此次是因为读幼教系的学生在该科目结束前进行演出，因此此次她们并没有收费，而且此次的演出可说是诗巫首次且是较大型的演出。