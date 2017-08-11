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不捐個億就不愛國？！ 吳京粉絲轟中國網民：道德綁架！

发布于 August 11, 2017
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中国四川九寨沟8日发生芮氏规模7.0地震，不少名人响应捐款，包括中国导演、演员吴京也在自己的微博发文“祈祷灾区平安”，没想到许多网民留言逼他捐款赈灾，宣称“不捐个亿就不爱国”，大批吴京粉丝对此痛批“道德绑架”，并表示吴京私底下已经默默捐了100万人民币（约65万令吉）赈灾，还贴出许多媒体报道与照片，强调吴京不仅在九寨沟地震后捐款，先前的汶川地震和雅安地震，除了捐款还亲自参加救灾行动。
吴京自导自演的电影《战狼2》，根据截至9日下午的统计，票房已突破37亿元人民币（近24亿令吉），并上看50亿元人民币（逾32亿令吉）。本片当初拍摄成本为1.5亿元人民币（约9690万令吉），由于票房太好，不少网友在吴京微博发文要求立刻宣布捐款赈灾，才算爱国。还有网友留言反问吴京，那么多票房、利润，打算分多少钱给灾区？“我相信作为一个爱国演员兼爱国导演和爱国商人的吴京同志，不仅在虚幻的电影里爱国，更应该在现实灾难面前更爱国！”
吴京本人面对这些声音并未做出任何回应，只是默默的捐款救灾，吴京粉丝也留言表达强烈不满，痛斥网友这样的行为实在可耻，贴出不少当年吴京亲身救灾的照片及报道，照片中可看出，吴京与救难队一起搬运物资，和救灾的人员同吃同住，吃住皆简陋，没有媒体，也没有随从，难能可贵。

 
http://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/2159462

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