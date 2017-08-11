秉持維護華教精神 砂木材公會移交40萬

砂拉越木材公会代表拿督张泰卿州议员（中）移交拨款支票予砂拉越华文独中董联会，并由砂独中董联会秘书长江宗渺代表接领。

（本报诗巫10日讯）砂拉越木材公会秉持一贯以来维护华教的精神，今午再度移交40万令吉拨款予砂拉越州内14所华文独中，以及20万令吉予砂拉越华文独中董联会。

据了解，移交予砂拉越华文独中董联会的20万令吉款项，其中5万令吉充作该会的行政费用，另15万令吉则作为奖励金用途。

至于拨予砂14所华文独中的40万令吉款项，其中70%乃按个别华文独中平均分发，每所独中各可获颁2万令吉，而余下的30%款项，则是按著2016年度各校学生人数的比率，另行分配。

兹将各校名单及分配数额列下 ：

（1）古晋第一中学（学生人数1千880人）：4万6千774令吉

（2）古晋第三中学（学生人数385人）：2万5千483令吉

（3）古晋第四中学（学生人数300人）：2万4千272令吉

（4）石角民立中学（学生人数173人）：2万2千464令吉

（5）西连民众中学（学生人数108人）：2万1千538令吉

（6）泗里街民立中学（学生人数69人）：2万零984令吉

（7）诗巫公教中学（学生人数1千303人）：3万8千557令吉

（8）诗巫黄乃裳中学（学生人数659人）：2万9千385令吉

（9）诗巫光民中学（学生人数200人）：2万2千848令吉

（10）诗巫公民中学（学生人数104人）：2万1千481令吉

（11）诗巫建兴中学（学生人数116人）：2万1千652令吉

（12）民都鲁开智中学（学生人数558人）：2万7千947令吉

（13）美里培民中学（学生人数869人）：3万2千376令吉

（14）美里廉律中学（学生人数1千702人）：4万4千239令吉。