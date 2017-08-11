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董聯會頒貸學金 5獨中13學子受惠

发布于 August 11, 2017

（本报诗巫10日讯）诗巫省华文独中董联会今午颁发2017年大学贷学金，共有13位毕业于本地5所独中的大专学子受惠，每人获颁5千令吉。
诗巫省华文独中董联会秘书长江宗渺在会上表示，在该会的大学贷学基金制度下，每年诗巫省5所华文独中的毕业生在国内外大专升学，皆可向诗巫省华文独中董联会申请贷学金。
“获批准的学生，每年可获5千令吉款项，并可连续领取4年共2万令吉。待有关学生毕业回国后，只须归还本金，而无须支付利息。此外，这些学子按规定必须在大学毕业的半年后开始偿还贷学金，每年款额亦是5千令吉。”
兹将受惠学生名单列下：
（1）蔡维良（台湾国立台北科技大学/电子工程系）
（2）黄婷婷（台湾中原大学/企管系）
（3）梁杰华（台湾中山医学大学/护理系）
（4）池贤盛（台湾慈济大学/物理治疗系）
（5）黄夏威（国立中山大学/电机工程学系）
（6）叶大伟（国立中山大学/电机工程学系）
（7）徐圣凯（国立台北科技大学/机械工程系）
（8）刘俐榆（国立台湾大学/经济系）
（9）蔡承伟（国立虎尾科技大学/金融财务学系）
（10）林佑贤（台南长荣大学/数位内容设计系）
（11）黄安妮（国立师范大学/应用华语文学系）
（12）许庆琳（淡江大学/大众传播学系）
（13）魏佑倪（国立高雄师范大学/地理学系）

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