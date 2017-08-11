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谷歌工程師嗆性平 掀戰火

发布于 August 11, 2017

（纽约10日综合外电报道）一名Google工程师日前发表反对公司多元化政策的宣言，直指女性不适合从事科技业工作等。此事在矽谷内部与社群媒体引发激辩，也凸显科技业长期以来性别不平等的现象。
整起事件的导火线肇因于Google工程师戴摩尔（James Damore）在公司内部论坛发表的文章，他在这篇题为“Google意识型态同温层”、长达10页的文章中主张，科技业的性别落差来自男女生理上的不同，Google应停止性别平等政策，任用男性担纲科技业职位。
这份声明立刻在Google内部引起公愤，也在社群网站上掀起激辩，争议从上周末延烧至今，连Google执行长皮伽都连忙取消家庭旅游，采取行动“灭火”。
戴摩尔的声明凸显科技业根深蒂固的性别不平等现象，矽谷近期深陷性别争议风波，科技业高层歧视、性骚扰女员工的指控时有所闻，叫车平台Uber先前被离职女工程师爆出内部环境充斥性别歧视、引发轩然大波。
身为矽谷巨头之一的Google向来着力于推动多元化政策，并在2014年成为首家公布职员多元化数据的科技公司，许多在科技业位居要职的女性高层都曾任职于Google，包括脸书营运长桑德伯格。然而，即使Google也无法免于性别歧视与骚扰等问题，如今更被卷入性别争议风波。
戴摩尔事后向媒体透露，他已因“助长性别刻板印象”遭公司开除，他已向美国劳动关系委员会提出申诉、指控遭Google高层打压。不过，也有人向戴摩尔伸援手，维基解密创办人亚桑杰在推特上表示愿意提供他工作机会，也有人成立募资网站为他筹措法律救济费用。也有人支持戴摩尔声明中的部分论点，例如Google的某些培训计划不应限定女性及其他少数族群。

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