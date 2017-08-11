吉隆坡西哈努克城首航滿座 乘客承載率達100%

（雪邦10日讯）亚航持续以飞行连接东盟，最新航线由吉隆坡直飞柬埔寨西哈努克城，每周4趟航班今日启航。亚航也是经营这个飞往柬埔寨独特航线的首家马来西亚航空。

首航AK264创下了100%的乘客承载率，亚航在klia2为乘客举办了欢送庆典，在西哈努克城国际机场也以水炮敬礼迎接首航，现场也举办迎宾仪式。

亚航有限公司商务主任李德龙说：“很高兴西哈努克城的首航满座，为我们的第50个独有航线创下里程碑。作为一家东盟航空。我们致力推动我们所飞往的国家的旅游业，特别是东盟区域里的国家。柬埔寨这个沿海城市在旅游、贸易和经济方面提供了巨大的潜力和商机，我们很高兴能参与进一步发展西哈努克城。我们还要借此机会感谢柬埔寨机场、柬埔寨旅游局和地方当局在推出这条新航线方面的巨大支持。

他补充“有了西哈努克城加入我们超过120航点的广泛飞行网络， 我们希望将这个城市打造为著名旅游胜地，使区域里的游客能够体验东盟尚未被发掘的一面。更重要的是，我们希望通过这个航线能为西哈努克城的人民连接航空行驶，让他们利用我们在27个国家的飞行网络探索东盟。 ”

西哈努克城是该国第四大的城市，此城市为其原始的海滩、自然风景、红树林和海洋生物为名。旅客可前往Koh Rong Samloem与Koh Rong享受美丽的海滩、欣赏Ochheuteal海滩夜景、前往Kbal Chhay瀑布或Ream National Park国家公园体验柬埔寨热带丛林、尝试国菜amok trey、海鲜及烤鱿鱼等等。

亚航也从吉隆坡有每周14趟航班直飞柬埔寨首都金边及每周14趟航班飞往暹粒。

浏览亚航推特（twitter.com/AirAsia）及脸书（facebook.com/AirAsia）以获知亚航最新促销及活动。